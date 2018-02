Vojska zaskrbljena, a ne presenečena

A. S. H., STA, Šp. B.

Ljubljana - V Slovenski vojski (SV) so zaskrbljeni zaradi slabe ocene bataljonske bojne skupine iz minulega tedna, ni pa jih v celoti presenetila, je danes povedal tiskovni predstavnik Slovenske vojske Simon Korez. Spomnil je na minule negativne ocene Slovenske vojske, ki so kazale na šibkost vojske na področju kadrov, opreme in zagotavljanja sredstev za razvoj vojske. Bataljonska bojna skupina je organizirana v 72. brigadi Slovenske vojske (SV), ki jo napolnjuje približno 820 pripadnikov SV. Gre za enoto za bojno delovanje, usposabljanje za to pa je začela v maju 2017.

Minuli teden je morala svojo pripravljenost pokazati tudi na ocenjevanju po natančnih in zahtevnih standardih Nata Creval, ki pripravljenost za bojno delovanje odraža na petih področjih, in sicer na področju priprav in načrtovanja, delovanja, logistične podpore, komunikacije in informatike ter administracije. Za vsako področje je enota lahko ocenjena z ocenami od 1 do 5, vsaj trije elementi pa morajo biti ocenjeni vsaj z oceno 3, da bi skupna ocena lahko pomenila, da je enota pripravljena na bojno delovanje.

Slovenska bojna bataljonska skupina je dobila oceno 3 zgolj na enem področju, ostala so bila ocenjena z oceno 2. Tako je bila skupna ocena »nepripravljena za bojno delovanje kot bojna skupina«. Oceno, ki je sestavljena iz odgovorov na 1600 vprašanj, je sestavila skupina ocenjevalcev, ki jo je vodila slovenska brigadirka, v skupini pa je bil tudi predstavnik Nata. Ocene, da enota na ocenjevanju Creval ni bila dovolj sinhronizirana, Korez pripisuje tudi dejstvu, da se je usposabljanje izvajalo najprej na ravni oddelkov in vodov, šele pred meseci pa na ravni celotne bojne skupine.

Sicer pa Korez na današnji novinarski konferenci ni želel govoriti o tem, kdo je odgovoren za slabo oceno, saj morajo situacijo najprej analizirati. »V vojski ne bomo kazali s prstom na nikogar. V preteklih letih pa smo opozarjali, kaj se dogaja. Pokazali smo, da smo finančno, kadrovsko podhranjeni, da se naše obveznosti še povečujejo in na dolgi rok to ni vzdržno,« je dejal Korez. Ob tem je sicer ugotavljal, da se je trend padanja sredstev za vojsko verjetno tudi na račun opozoril, ki so prihajala iz generalštaba, ustavil, a da to še ni dovolj. »Oprema je stara in iztrošena, vojaški poklic pa na trgu dela postaja nekonkurenčen,« je med drugim navedel Korez.

Načelnik Generalštaba SV Andrej Osterman je po Korezovih besedah sicer že dal usmeritve za analize pomanjkljivosti, ki so botrovale slabi oceni in izdal ukaz za pripravo izhodišč za dousposabljanje bojne skupine. Poveljstvo in enote morajo tako pripraviti ustrezne načrte zanj, po tem pa bodo skupino ocenjevalcev Creval seznanili, da so pripravljeni za ponovno ocenjevanje. Ob tem je dejal, da v Natu nismo prvi primer, ko je bataljonska bojna skupina dobila oceno »nepripravljen«, prepričan pa je tudi, da bomo z dodatnim usposabljanjem to popravili. Da bi to dosegli, pa pa bo treba redefinirati tudi poslovni plan in »podrediti ostale cilje temu, da bo bataljonska bojna skupina dosegla bojno pripravljenost«, je še dejal Korez.

Korez se je odzval tudi na očitke o slabi opremi, še posebej škornjih, saj naj bi nekaj vojakov dobilo ozebline. Korez je to zanikal in zatrdil, da je bilo od več kot 800 vojakov, ki so bili minuli teden na Počku, šest napotenih na zdravniški pregled, ki pa ni ugotovil ozeblin. »Površno in krivično bi bilo reči, da je SV v celoti slabo opremljena,« je dela in dodal, da imajo nekateri bolj občutljive noge kot drugi.

Poslanci SDS in NSi za izredno sejo

Poslanci SDS in NSi zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora (DZ), na kateri bi govorili o stanju v Slovenski vojski (SV). »SV je danes le še na papirju. Za to je odgovorna ministrica za obrambo Andreja Katič, ki naj odstopi,« je danes dejal Žan Mahnič iz SDS. V SDS in NSi predlagajo državnemu zboru, naj od predsednika republike in vrhovnega poveljnika slovenskih oboroženih sil Boruta Pahorja zahteva mnenje o stanju pripravljenosti SV, je na današnji novinarski konferenci povedal Mahnič.

Ministrica je odgovorna za zagotavljanje financ, opreme in kadra, a stanje je na vseh treh področjih »katastrofalno«, je dejal Mahnič. »Krivdo ima izključno SD, ki ta resor načrtno uničuje, in predsednik vlade Miro Cerar, ki Katičeve ni pozval k odstopu,« je poudaril. Dejansko število vojakov se zmanjšuje in jih je bilo leta 2016 že manj kot 7000, so navedli vlagatelji zahteve za izredno sejo DZ. Oprema vojakov je neprimerna, kadrovanje v njej pa poteka na podlagi političnih in ne strokovnih meril, so še dodali.



Generalštab Slovenske vojske na tiskovni konferenci pojasnjuje pripravljenost bataljonske bojne skupine 72. brigade in postopke do ponovnega preverjanja bojne skupine po standardih Creval.