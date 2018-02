Vrata Mesnin ostajajo zaprta

Podjetje tudi do izteka podaljšanega roka ni uredilo dokumentacije in pomanjkljivosti v obratih.

Ljubljana – Mesnine dežele Kranjske (MDK) do nadaljnjega ne smejo obratovati, saj še niso odpravile nepravilnosti, ki jih je v več nadzorih lani in letos ugotovila inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Novega roka ponovnega pregleda inšpekcija naj ne bi določila. Ko bo podjetje vse nepravilnosti odpravilo, bo samo obvestilo inšpekcijo, ki bo znova opravila nadzor. Takšen je sklep pregleda, ki ga je skupina treh inšpektorjev danes opravila v obratu MDK v Zalogu pri Ljubljani. Za pregled obrata so porabili večji del dneva, podrobnosti opravljenega nadzora in vsebine zapisnika, ki so ga inšpektorju spisali ob prisotnosti vodstva MDK, pa na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin niso hoteli komentirati.

Podjetje je ob zaključku pregleda poslalo kratko izjavo, v kateri je opravljeno delo inšpekcije označilo za korektno. Ugotovila je, da podjetje »nekaj dokumentacije« še ni dokončno uredilo in da je na obratih še »nekaj pomanjkljivosti«, ki jih bodo »v najkrajšem možnem času poskušali odpraviti«.

Inšpekcija za varno hrano je 22. januarja obrat za mesec dni zaprla zaradi slabega higiensko-tehničnega stanja, neizpolnjevanja pogojev za prostore, opremo in nepopolnega notranjega nadzora nad zagotavljanjem varne hrane. V sedmih mesecih pred zaprtjem je podjetju izdala 12 odločb. Ker je bilo nepravilnosti preveč, MDK pa so jih odpravljale prepočasi in le z začasnimi ukrepi, se je inšpekcija odločila za skrajni ukrep začasnega zaprtja obrata. Odločba o zaprtju je veljala do 22. februarja, a so MDK inšpekcijo prosile za odlog pregleda do današnjega dne. Inšpektorji so nadzor v podjetju opravili že 22. januarja, 29. januarja, prvega in 14. februarja, a so ugotovili, da podjetje predpisanih pogojev še ni izpolnilo. MDK, ki spadajo pod okrilje skupine Kras, so bile 12. februarja izločene tudi iz sheme izbrana kakovost - Slovenija za sveže goveje meso, ki predpisuje višje standarde kakovosti reje živih živali. GIZ Mesne industrije Slovenije, ki je nosilec skupinskega certifikata, je podjetje umaknil s seznama odobrenih obratov, na katerem je zdaj še pet proizvajalcev.