Vratolomno guganje na Veliki planini

Člani akrobatske skupine Dunking devils so se pognali v 300-metrsko luknjo in se gugali na najbolj nori gugalnici na svetu.

Kamniška Bistrica – Člani akrobatske skupine Dunking devils so se pred dnevi opravili nov vratolomni podvig. Iz kabine nihalke na Veliki planini so se namreč pognali v 300-metrsko globino, pri čemer so bili z vrvjo privezani na drugo kabino nihalke, ki je stala nekaj nižje. Po skoku in skoraj pet sekund trajajočem prostem padu, so se člani skupine, ki so preizkusili novost, zagugali na dolgi vrvi. Po skoku so jih nato dvignili nazaj v kabino nihalke.

»Skok na Veliki planini je verjetno najbolj strašljiva stvar, ki sem jo storil v življenju«, je dejal akrobat Matevž Pogačar. »Čeprav smo prej dobro poskrbeli za varnost, me je vseeno stisnilo v želodcu, ko sem pogledal dol in se pripravljal na skok. Ko sem skočil, sem kar letel in letel, zdelo se mi je, da bi se že moral ustaviti, ampak sem še vedno padal. Nato pa me je vrv končno zategnila, preplavil me je občutek veselja in adrenalina. Ko greš prvič, je najhuje, saj ne veš točno, kaj se bo zgodilo.«

Idejni vodja skupine Dunking Devils Domen Rozman pravi, da je skok iz gondole, skoraj pet sekund prostega pada in nato guganje sto metrov pod kabino v osrčju Kamniških Alp »izkušnja, ki ostane s tabo vse življenje. Ravno zato sem vesel, da bo nora gugalnica na Veliki planini dobila epilog. Maja bodo našo gugalnico lahko v dobrodelni namen preizkusili adrenalinsko-športni novinarji in slovenski ekstremni športniki. Želja pa je še pred koncem 2018 omogočiti skoke iz gondole vsem slovenskim in tujim ljubiteljem adrenalina, je še dodal Rozman.

Direktor družbe Velika planina Leon Keder, ki upravlja nihalko, je pojasnil, da so mu zamisel predstavili člani skupine Dunking Devils. Zamisel se mu je sprva zdela nora: »Ko si v kabini na višini skoraj 300 metrov in se odprejo vrata, dobijo cmok v grlu tudi naši sprevodniki, ki so dnevno v kabini. Čeprav z ekipo vadimo reševanje iz kabin nihalke, je takšen skok za vse nas bil nekaj neverjetnega. Ko smo preizkusili skok z gugalnico in ugotovili, da se da vse skupaj narediti varno, sva z Domnom hitro prišla do ideje, da moramo kaj takega nujno ponoviti.«