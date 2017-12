Vrtcu Majer v Črnomlju šteti dnevi

Črnomelj, Ljubljana – Zaradi nepravilnosti, ki jih je ugotovil pri pregledu črnomaljske vrtčevske enote Majer, je inšpektor za šolstvo in šport predlagal pristojnemu ministrstvu izbris vrtca iz razvida oziroma zaprtje objekta. Na direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo pravijo, da se bodo z občinskim vodstvom sestali v začetku januarja in poskušali najti rešitev.

Inšpektor je zaradi ugotovljenih kršitev, ki jih ustanovitelj ne more odpraviti, »direktno predlagal izbris vrtca iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov«, so za Delo povedali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Glavni očitek se nanaša na prekoračitev začasnosti objekta, saj enota Majer deluje v nenamenski stavbi v bivalnih kontejnerjih že več kot 20 let, kar je v nasprotju s pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. V njem je določeno, da je vrtec iz mobilnih enot nenamenska stavba, ki se lahko uporablja začasno, največ dvajset let. Ker gre za nenamensko stavbo, bi poleg tega v njej lahko bila le dva oddelka, in ne trije kot zdaj.