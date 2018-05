Vsak, ki ima parcelo, še ne more imeti kampa

Bovec – Bovška občina še ni niti začela uradnega postopka za spremembo občinskega prostorskega načrta, pa je že prejela približno 20 pobud za nove turistične kampe. V lokalni skupnosti z največ takšne ponudbe v Sloveniji opozarjajo, da velika večina želja ne bo uslišanih.



Zavod Dolina Soče v svoji ponudbi zajema 21 kampov, od tega sedem na Bovškem. A tam jih je v resnici 12, saj nekateri ponudniki ne želijo biti del turističnega zavoda ali pa so se znašli in postavili začasna šotorišča. Od sprejetja občinskega prostorskega načrta (OPN) mineva desetletje in v tem času se je izluščila kopica želja za postavitev novih kampov ali pa za prekategorizacijo obstoječih z dvomljivimi statusi v uradne.



»Nemogoče je, da bi občina z največ kampi v Sloveniji odobrila toliko pobud,« je želje prizemljil bovški župan Valter Mlekuž, ki v kratkem napoveduje javno tribuno, kjer bodo predstavili pobude. Občina ima sprejeto turistično strategijo, ki predvideva predvsem dvig kakovosti ponudbe, in v okviru tega bodo odločali tudi pri pobudah za kampe, pri čemer novi v strategiji niso predvideni. Postopek spreminjanja OPN bi lahko trajal največ tri leta.



Saj te prime, pa te mine



Mlekuž pravi, da bi tam, kjer kampov še ni, lahko ugodili željam. V Logu pod Mangartom so krajani prek zadruge v preteklosti že začenjali postopke za ureditev postajališča za avtodome, a pri tem niso bili uspešni. Domačin Peter Mlekuž je pobudo za kamp prvič oddal leta 2004 in nato ponovil vajo čez desetletje. Zdaj bo poskušal občino prepričati z manjšim kampom (glamping) v sklopu dopolnilne dejavnosti na kmetiji: »Večji klasični kampi v Log niti ne sodijo, zato bi želel odpreti ponudbo za ciljne skupine, kot so pohodniki, kolesarji ali padalci. Vendar me bo minilo, če bi moral zaradi birokratskih ovir spet čakati 15 let.«



Drugi pobudniki za kampe se večinoma nočejo izpostavljati, ker da bi jim kakršna koli kritika občine lahko škodovala, a opozarjajo, da so novi kampi glede na lansko obleganost doline v konici sezone nujni, oziroma so prepričani, da je glede na izkušnje prostorska pravila mogoče izigrati in postaviti nove kampe.



Ne kampi, pač pa infrastruktura



Lastnik Kampa Korita in nekdanji predstavnik ponudnikov kampov v LTO Bovec Peter Della Bianca pravi, da so bile na Bovškem vedno želje po novih kampih zaradi vtisa, da je v kratkem času mogoče dobro zaslužiti. »Bolj kot za odpiranje kampov je treba poskrbeti za infrastrukturo, gostilne, parkirišča in trgovine. Z dodatno ponudbo bo tukaj samo še več ljudi in še več nezadovoljstva. Določene točke so preobremenjene in ljudje nimajo občutka, da bi bili na nekem posebnem kraju. Kvantiteta pa niža kakovost storitev, kar je dobro vidno pri plovbi na Soči,« pravi.



Izzivi zunaj poletne konice so večji kakor povečevanje zmogljivosti, ko je gostov že preveč, razmišljajo tudi v Zavodu Dolina Soče. Na Bovškem so skupaj s ponudniki lani sprejeli strategijo razvoja turizma s stališčem, naj se novi kampi spodbujajo le tam, kjer jih še ni, drugod pa naj bi predvsem razvijali in izboljšali kakovost storitev obstoječih. »Novi kampi ne bi smeli biti problem, ker je povpraševanja dovolj. Toda večja težava je, da kampi zaradi narave posla povečujejo sezonsko konico in bolj kot druge namestitve pritisk na obstoječo infrastrukturo, ki je že zdaj na robu zmogljivosti,« opozarja vršilec dolžnosti zavoda Janko Humar.



Kot pravi, ima Dolina Soče že zdaj največjo koncentracijo kampov pri nas: »Z vidika želene strukture namestitev jih imamo dovolj, manjka nam predvsem kakovostnih hotelskih postelj, ki so ključne za celoletno poslovanje in bolj uravnoteženo obremenjevanje infrastrukture. Seveda pa ne želimo omejevati poslovnih iniciativ – odločitev o novih kampih je v pristojnosti občinske prostorske politike in občine so dolžne pri svoji presoji upoštevati tudi druge argumente, ne samo ozko turističnih.«