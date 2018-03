Vse več starostnikov v hrvaške domove

»Nimam težav s tem, da sem na Hrvaškem. Do Brežic je 20 minut vožnje, prijatelji me obiščejo, ko v Samobor pridejo na sejem. Zakaj bi za enako uslugo v Sloveniji plačeval veliko več?« nam je dejal Alfonz Vervega, ki v Samoboru živi v slovenski sobi z zastavo s Triglavom na vratih.

»V brežiškem domu upokojencev sem leto dni plačevala 1080 evrov na mesec, na Hrvaškem plačujem 570 evrov na mesec,« je dejala občanka Brežic, ki ima mater na Bregani: »Mati ima 200 evrov kmečke pokojnine. Lahko zapišete, kaj je vzrok, da starše pošiljamo na Hrvaško.« V sedmih županijah ob meji s Slovenijo je 169 družinskih domov, ki sprejmejo do 20 oskrbovancev in jih Hrvaška uvršča v zunajinstitucionalno varstvo, v njih pa živi več sto Slovencev. Na slovenskem ministrstvu poudarjajo, da »se družinski domovi iz Hrvaške s storitvami v domovih za starejše v Sloveniji (in na Hrvaškem) ne morejo primerjati« in da »se iz hrvaških družinskih domov v Slovenijo vračajo starejši, ki potrebujejo zahtevnejšo zdravstveno nego«. Kljub temu so svojci uporabnikov storitev južno od Kolpe in Sotle zadovoljni, ob ugodnejši ceni poudarjajo domačnost manjših domov. V Sloveniji, kjer je zaradi neaktivnosti politike ustanovljena Koalicija za dolgotrajno oskrbo, teh zaradi zelo zahtevnih pravilnikov skoraj ni.

Zadnja leta bodo preživeli na Hrvaškem

»Prinesi mi cigarete. Mi jih je zmanjkalo,« je po telefonu dejal Alfonz Vervega, ki dobro leto živi v stanovanjski hiši sredi Samoborja, preurejeni v dom za dvajset starejših. Vervega je eden od vsaj več sto Slovencev, če ne tisoč, ki so jih tudi 40 odstotkov višje cene v slovenskih domovih prisilile, da bodo svoja zadnja leta preživeli na Hrvaškem