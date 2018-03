Vstopnine v Dovžanovo sotesko (še) ne bo

Tržič – V občinski upravi župana Boruta Sajovica priznavajo, da enega najpomembnejših atributov turizma v Tržiču, Dovžanove soteske, »še ne znajo ali ne zmorejo tržiti«. Odslej bo morda drugače, saj so občinski svetniki na sinočnji seji obravnavali predlog novega odloka, ki daje pravno podlago za sonaravni razvoj turizma na območju soteske.



Dovžanova soteska je bila za naravni spomenik razglašena že leta 1988, sinoči pa so odlok posodobili in uskladili z zakonodajo, je pojasnil župan Borut Sajovic. Po njegovih besedah je soteska »naravni biser« in za Tržičane to, kar je Tivoli za Ljubljančane, kljub temu vsega njenega potenciala niso znali izkoristiti.



Poldrugi kilometer dolga soteska je geološko zelo zanimiva, z odlokom pa so zavarovali paleozojske kamnine in okamnine, geološke profile in strukture, gorsko reko Tržiško Bistrico s sotesko, pregradno slapišče v kremenovem konglomeratu, z brzicami, skočniki, drasljami in slapiči, rastišči endemita Zoisova zvončica, združbe mahu in rdečega bora.



Čeprav odlok predvideva vstopnino, je ne bodo zaračunavali. Plačati bo treba le za strokovno vodenje, je napovedal župan in dejal, da so z odlokom pridobili predvsem pravno podlago za preganjanje tistih, ki v soteski prenočujejo na črno. Parkirnine za parkirišče, ki ga uporabljajo tudi številni pohodniki in gorski kolesarji, še naprej ne bo.



Postavili bodo vstopno točko



Lani je občina od zasebnika za 30.000 evrov odkupila parkirišče pred sotesko, ki so ga dotlej najemali.



Za ureditev od 40 do 50 parkirnih mest in brunarico, ki bo hkrati okrepčevalnica in jo nameravajo letos postaviti na vstopu v sotesko, bo občina namenila 60.000 evrov, pri čemer so del denarja pridobili iz evropskih virov. Z vzpostavitvijo vstopne točke bodo dobili več pregleda nad obiskom, turistom bodo lahko ponudili vodnike, ki od lani oglede opravljajo tudi v angleškem jeziku, in jim z okrepčevalnico omogočili, da v soteski ostanejo nekaj dlje. Turistični obisk se tudi v Tržiču povečuje; lani so imeli že več kot 13.000 prenočitev, skoraj še enkrat toliko kot leta 2016, je povedala Janja Nemc iz tržiškega turistično-informativnega centra (TIC).



Lani so v soteski našteli 750 obiskovalcev, ki so kot šolske skupine in društva napovedali svoj obisk, medtem ko števila individualnih ne beležijo. Najbolj živahno je poleti, ko se obiskovalci v sotesko pridejo ohladit. Vodene oglede Turistično društvo (TD) Tržič organizira tudi med tradicionalnim sejmom mineralov in fosilov, je dejala Julija Petek iz TD Tržič. Med okoli sto razstavljavci je večina tujcev, kar je po njenem dobra priložnosti za promocijo soteske.