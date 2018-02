»Vuzemskim plesom« vrnili pomen

Ljubljana - V evropskem letu kulturne dediščine in po petih letih od uvrstitve v nacionalni register je vlada vuzemske plese in igre v Metliki razglasila za nesnovno dediščino državnega pomena. Tradicija velikonočnega (vuzemskega) ponedeljka je s tem dobila še uraden pečat države. Letos bodo obredje v Metliki izvedli že 27. po vrsti.

Z državnim odlokom je več kot 130 let star belokranjski plesni običaj še stopnico bližje Unescovemu reprezentativnemu seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva. A kar 44 let se je vuzemskim plesom slabo pisalo. Čeprav prve pisne omembe njihovega obeleževanja segajo v leto 1849, jih je povojna oblast v Jugoslaviji leta 1948 prepovedala.

Do tedaj so Metličani vuzemske plese in igre izvajali na Pungertu, nakar so jih preselili na odre. Folklorna skupina Ivan Navratil, ki že štirideset let ohranja tradicijo metliškega obredja, jih je v 1992 znova preselila na prosto, na zdaj že tradicionalno prireditev Zaviranje kola v metliško mestno jedro. P. M.