Z dežjem tudi puščavski prah

Deževno vreme je napovedano vključno do torka, vse do takrat pa bo v dežnih kapljah spet precej puščavskega prahu.

Be. B., STA

Ljubljana - Slovenijo so od zahoda in juga zajele padavine, ki bodo po napovedih vremenoslovcev ponoči pogostejše, lahko tudi zagrmi. Deževno vreme je napovedano vključno do torka, vse do takrat pa bo v dežnih kapljah spet precej puščavskega prahu, je tvitnila Agencija RS za okolje.



Nad osrednjim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Z vetrom južnih smeri priteka nad naše kraje topel in vse bolj vlažen zrak, trenutno vremensko sliko pojasnjujejo na agenciji za okolje.

V ponedeljek bo tako pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Predvsem popoldne in zvečer bodo ob nevihtah možni nalivi. Tudi v torek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Za sredo pa vremenoslovci že napovedujejo delno jasno in spet toplejše vreme, ki naj bi se nadaljevalo tudi nekaj dni zatem.

Prah, ki prepotuje na tisoče kilometrov

Puščavski prah je pojav, ki ga v naših krajih zabeležimo nekajkrat na leto, ko pihajo močni južni vetrovi in se nad zahodnim Sredozemljem in severno Afriko oblikuje ciklonsko območje. Da ga lahko opazimo, so potrebne padavine. Če ga je dovolj, ga je najlažje opaziti na velikih predmetih, denimo na sveže opranih avtomobilih svetle barve.