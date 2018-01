»Z gripo ostanite doma«

Ljubljana – Letos gripa ne bo presenetila UKC. Poseben oddelek za epidemije v Bolnišnici Petra Držaja v Šiški so že odprli in danes je bilo v njem prvih pet bolnikov. Epidemije še ni, a ponekod po Sloveniji je okužb dihal že toliko, da so v bolnišnicah omejili obiske.



Obiske na eno zdravo odraslo osebo so že omejili v ptujski, šempetrski, novomeški, slovenjgraški in murskosoboški bolnišnici, v celjski porodnišnici ter na nefrološkem oddelku ljubljanskega UKC, kjer so tudi posebno občutljivi bolniki po presaditvi ledvice. Ker epidemije še ni, je še čas za cepljenje, je povedal Blaž Pečavar, nadzorni zdravnik epidemiološkega oddelka v UKC. Če pa ste okužbo dihal že (ali jo še boste) dobili, je treba ostati doma, ne hoditi v službo, na množična zbirališča ljudi, kot so nakupovalni centri, ali k starejšim, za katere je gripa posebno nevarna.

Še je čas za cepljenje



Bolnišnice so na gripo različno pripravljene. V Ljubljani, kjer že od leta 2011 vsako leto odprejo epidemiološki oddelek v sicer izpraznjeni bolnišnici v Šiški, so lani v treh mesecih, kolikor je gripa razsajala in je bil oddelek odprt, hospitalizirali 428 bolnikov. To so bili predvsem kronični bolniki in bolniki s kako drugo boleznijo, ki se jim je zaradi gripe hudo poslabšala, ali pa se jim je poleg gripe pojavila še pljučnica. Značilno je, da niso bili cepljeni proti gripi. Precepljenost proti gripi je nasploh prenizka, tudi med zdravstvenim osebjem, je povedal Blaž Pečavar. V UKC so se letos dogovarjali za obvezno uporabo zaščitnih mask, a se nato za to niso odločili, ampak so osebju uporabo priporočili. Priporočajo jo tudi vsem drugim ljudem, ki so v stiku z obolelim svojcem.



Bolje opremljene postelje



Bolniki z okužbo dihal naj ne hodijo neposredno v Bolnišnico Petra Držaja in v druge bolnišnice, ampak naj gredo najprej k svojemu osebnemu zdravniku, ta pa jih bo napotil naprej, če bo treba. V Ljubljani je zdaj za hospitalizacijo bolnikov na epidemiološkem oddelku pripravljenih 21 postelj. Opremljene so bolje kot lani, saj so električne, imajo vzmetnice proti preležaninam, bolnikom pa je na voljo tudi ultrazvočna diagnostika. Zanje bodo skrbeli štirje zdravniki in 19 medicinskih sester z infekcijske in interne klinike UKC. Če bo treba, bodo usposobili še več postelj, na razpolago jih je 90. Oddelek bo odprt, dokler se bo pojavljala gripa, ki pa ni namenjen drugim nalezljivim boleznim.