Z rdečimi baloni za sprejemanje drugačnosti

K. M., STA

Zavod 13 iz Maribora je ob mednarodnem dnevu redkih bolezni danes v 12 mestih po Sloveniji organiziral vseslovenski pohod z rdečimi baloni. »Želimo, da ljudje spoznajo naše otroke s posebnimi potrebami ter izgubijo strah ali občutek nelagodja ob srečanju z njimi,« je za STA povedala direktorica Zavoda 13 Petra Greiner, ki je pred devetimi leti rodila hčerko Sofio s prirojeno genetsko napako,

Zavod 13, ki nudi pomoč staršem otrok s posebnimi potrebami, je pohod prvič organiziral pred štirimi leti v Mariboru, potem pa so ga začeli prirejati tudi v drugih mestih. Poleg Maribora so se z rdečimi baloni po ulicah sprehodili v Ljubljani, na Ptuju, v Ljutomeru, Celju, Radljah ob Dravi, Novem mestu, Kranju, Novi Gorici, Kamniku, Ajdovščini in Trbovljah.

Redke bolezni so večinoma genetskega izvora. Pogosto so kronične, napredujoče in degenerativne ter imajo težke posledice za obolele. Pogosto so neozdravljive, prizadenejo pa pet ali manj ljudi na 10 tisoč prebivalcev.