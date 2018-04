Za aktivno, zdravo in neodvisno življenje

Ljubljana – Lani poleti je vlada sprejela strategijo dolgožive družbe in si optimistično zastavila, da bodo v pol leta nastali akcijski načrti z jasnimi cilji in ukrepi. To se ni uresničilo. Seveda tudi brez tega tečejo različni socialni in drugi programi aktivnega staranja, za katere je bilo namenjeno več kot 70 milijonov evrov.



Poudarki strategije dolgožive družbe so jasni, predvsem pa osnovni cilj, da naj človek v vseh svojih življenjskih obdobjih živi aktivno, zdravo, neodvisno, varno in v medgeneracijskem sožitju. Tudi če akcijskih načrtov še ni, vse ni zaspalo: konec marca smo dobili vladni svet za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje, ki ga sestavljajo ministri in drugi zunanji predstavniki strokovnih institucij, nevladnih organizacij in gospodarstva. In kot odgovarjajo na ministrstvu za delo: »Ta svet je pogoj za usklajeno in uspešno delovanje vseh deležnikov ob izzivih staranja prebivalstva.«

Ministrstvo ali vladna služba za starejše

Naslednji korak bo, kot napovedujejo, imenovanje ožje delovne skupine, ki bo pripravila strokovne podlage za delo sveta. Če se v dobrega tri četrt leta ni nič bistvenega premaknilo, se tudi v predvolilnem času ne bo nič raketno spremnilo. Kakovostna priprava akcijskih načrtov bo zahtevala čas, večmesečno intenzivno medsektorsko delo, vertikalno koordinacijo z regionalnim in lokalnim okoljem ter drugimi vpletenimi deležniki. Kakorkoli: na ministrstvu pravijo, da strategija seveda ni začetek odzivanja Slovenije na izzive staranja prebivalstva, a napovedujejo: »Nova strategija pomeni tudi nov zagon na podlagi novih dejstev in spoznanj o potrebnih odzivih na staranje prebivalstva in o starosti sami.«



Kaj bi bilo torej treba narediti za dobro starejših in s tem družbe na sploh? Ali bi lahko za to skrbelo ministrstvo za starejše, kakšna vladna služba ali podoben organ? Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Unoiverze Maribor, temu pritrjuje: »Seveda. Pri tem so na primer zelo konkretni v Kanadi, kje imajo bogate izkušnje, to ministrstvo vsako leto denimo izda vodič za starejše. Tak vodič potrebujemo tudi v Sloveniji. Kdo ga bo izvajal vsako leto in ga vsako leto dopolnjeval? To ne more biti neko društvo, temveč je to delo direktorata nekega ministrstva. To je resna naloga.«



Nekaj deset milijonov tudi za starejše



Akcija Sobivamo je, če poenostavimo, vendarle eden od ukrepov, ki sledi strategiji in že poteka nekaj mesecev. Z ministrstva za okolje in prostor so odgovorili: »Pripravili smo akcijski načrt in pregled dosedanjih ukrepov, ki sledijo usmeritvam strategije. Večina ukrepov ministrstva je povezana in usklajena z akcijskim načrtom resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025.« Projekt Sobivamo je zdaj že v drugi fazi, ko odpirajo infotočke, kjer se zainteresirani lahko informirajo o možnostih kakovostnega bivanja starejših. Tudi na ministrstvu za delo poudarjajo, da »odzivi na demografske spremembe niso stvar samo enega ministrstva, temveč gre za potrebo po medresorskem odzivu, usklajenem na regionalni in lokalni ravni z vrsto drugih deležnikov.«

Med socialnovarstvenimi projekti, ki jih finančno podpira ministrstvo za delo, je letos najbolj podprt program Starejši za starejše, ki ga izvaja zveza društev upokojencev in je vreden dobrih 217 tisoč evrov; za socialnovarstvene programe je ministrstvo za delo letos namenilo skupno 590 tisoč evrov. V obdobju 2017–2021 je za medgeneracijske centre predvideno 8,5 milijona. Skupaj se tako nabere dobrih 11,6 milijona, in če prištejemo še nedavno javno povabilo Aktivni do upokojitve, ki ga je objavil zavod za zaposlovanje, v vrednosti 14 milijonov, se ta številka povzpne že na 25,6 milijona evrov.



A to ni vse. Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Svrk), ki je tudi organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad, je v okviru prednostne naložbe Aktivno in zdravo staranje potrdil kar nekaj programov, projektov in javnih razpisov: program celovite podpore za aktivno staranje delovne sile, vreden 29,9 milijona evrov, potem program celovite psihosocialne podpore podjetjem za aktivno staranje delovne sile Naprej, vreden 2,9 milijona evrov, med večje sodi še javni razpis za podaljšanje ocene tveganja delovne aktivnosti in zmanjšanja odsotnosti z dela v vrednosti 5,5 milijona evrov. Skupaj je Svrk v že omenjeni vlogi organa upravljanja z evropskimi sredstvi podprl programe in projekte v vrednosti dobrih 41 milijonov evrov. Še kar nekaj razpisov pa je v pripravi.



Srebrna ekonomija



A kot opozarja prof. Gričar, je treba razmišljati širše, tudi o srebrni ekonomiji, o kateri razpravljajo v Bruslju in drugod po svetu. Srebrna ekonomija je opredeljena kot katerikoli sektor gospodarstva, ki se dotika starajočega se prebivalstva, kar pa je skoraj vse. Veliko ljudi takoj pomisli na zdravstveno varstvo. Starajoče se prebivalstvo ni staro in zmedeno, nepremično. Vsi smo del starajočega se prebivalstva. Resnično želimo, da se razume kot priložnost za poslovanje. Sprijaznili smo se, da razmišljamo o tem kot o zdravstvenem problemu, ki ga je treba rešiti z bolnišniškim procesom ali procesom v domovih za starejše, namesto z inovacijami. Tak pristop moramo spremeniti, poudarja dr. Gričar. Srebrna ekonomija mora biti opredeljena in obravnavana celostno, privabiti mora paleto zainteresiranih strani, ne samo starejše ljudi. Do leta 2060 bo predstavljala 5 odstotkov BDP in vse možnosti so, da bo srebrni trg postal eden od svetovno najpomembnejših trgov v starajoči se družbi, navaja dr. Gričar.