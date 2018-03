Za albansko govoreče zaposlili prevajalko

Jesenice – V Velenju še zdaleč niso edini s težavami pri vključevanju tujcev v družbo, zaradi česar je župan Bojan Kontič pred dnevi pisal državnemu vrhu. Na Jesenicah se s premagovanjem jezikovnih ovir albansko govorečih prebivalcev ukvarjajo že nekaj let, zdaj pa so zaposlili še prevajalko za albanski jezik, ki bo pomagala predvsem v šolah in zdravstvenih ustanovah.



Na Ljudski univerzi Jesenice (LUJ) pravijo, da jih kljub številnim izkušnjam, ki so si jih pridobili, doslej ni nihče poklical za nasvet, s prevajalko, ki so jo zaposlili konec februarja, pa da bodo zagotovili institucionalno podporo albansko govorečim pri vključevanju v družbo. Pobuda je nastala na Centru za socialno delo (CSD) Jesenice že leta 2015 zaradi težav pri sporazumevanju albansko govorečih v zdravstvenih ustanovah, v šolah in drugih institucijah. Komunikacija je most za vključevanje v družbo, o tem pravi Maja Radinovič Hajdič, direktorica LUJ.