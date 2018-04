Za del dvorane Bonifika razpisana dražba

Koper – Bo mestna občina izgubila del športne dvorane Arena Bonifika zaradi starega dolga do Intereurope? Tukajšnje okrajno sodišče je namreč za 19. april odredilo dražbo, na kateri bo prodajalo del športne dvorane. Zdi pa se, da se na obeh straneh pripravljajo na možnost, da bo prej sklenjena poravnava in dražbe morda ne bo.



Odvetnik Franci Matoz, ki znova zastopa koprsko občino, je za Delo odgovoril, da že pripravljajo predlog rešitve in da bo zadeva sporazumno rešena. Tudi predsednik uprave Intereurope Ernest Gortan je potrdil, da se z občino pogovarjajo in iščejo drugačno rešitev. Izvršba je namreč posledica dosedanjih postopkov, v katerih je občina nasprotovala poravnavi dolga in trdila, da je Intereuropa denar družbi Bonifika namenila kot kapitalski vložek, vendar s svojimi argumenti ni prepričala sodišča.



Posojilo so na občini narobe razumeli



Konec devetdesetih je takratna občinska uprava gradnjo velike športne dvorane načrtovala tako, da je sama nameravala zagotoviti tretjino denarja, drugo tretjino je zbralo lokalno gospodarstvo, tretjo pa naj bi prispevala država, kar se kasneje ni uresničilo. Gradnjo Bonifike, ki so jo ocenili na nekaj čez 10 milijonov evrov, so z velikim deležem pomagali graditi predvsem Istrabenz, Luka Koper, Intereuropa in še nekaj podjetij. Ta del so omenjena podjetja kapitalizirala, kasneje pa lastništvo odpisala.



Zaradi izpada državnega denarja je nekaj podjetij, med njimi Intereuropa, Bonifiki posodilo še nekaj denarja, a ga niso nikoli dobili vrnjenega. Medtem ko so denimo Luka Koper in še nekateri svoje terjatve odpisali, pa je Intereuropa vztrajala, da je Bonifiki posodila 414.000 evrov. Z zamudnimi obrestmi je znesek narasel na nekaj manj kot 700.000 evrov. V občinski upravi so se pred leti sklicevali na to, da so denar, ki so ga dodatno plačala večja koprska podjetja, razumeli kot neodplačno pomoč, saj je bil objekt namenjen predvsem javni rabi, torej športnikom in drugim za javne prireditve.



Pravnomočna sodba že leta 2016



Ker se je Intereuropa leta 2009 znašla v finančnih težavah, je začela pogajanja z občino o vrnitvi posojenega denarja. Pogajanja so bila neuspešna, zato so leta 2011 vložili tožbo proti družbi Bonifika, ki je v 93,3-odstotni lasti koprske občine, preostali delež ima družba Acqua-fin, katere ustanovitelj in zastopnik je Štefan Činč, ki je povezan s podjetjem Grafist. »Sodišče je leta 2016 pravnomočno odločilo, da nam je občina dolžna vrniti posojeni znesek skupaj z obrestmi. Istega leta smo dali zahtevek za izvršbo,« je povedal Gortan, ki nam ni mogel natančno povedati, za katere dele nepremičnine gre.



Iz sodne odredbe je razvidno, da se prodaja šest delov velikega objekta, katerih tržna vrednost je po cenitvah 1,11 milijona evrov. Ker gre za prvo dražbo, nepremičnine ne smejo biti prodane za manj kot 778.000 evrov, to je 70 odstotkov tržne vrednosti. V primeru, da zanje ne bi bilo kupca, bo sodišče odredilo še drugi prodajni narok, na katerem pa istih nepremičnin ne smejo prodati za manj kot za polovično vrednost. Intereuropa bi lažje prišla do svojih sredstev, če bi imela hipoteko vpisano na nekaj poslovnih in gostinskih lokalov v delu nepremičnine. Toda te je občina že kmalu po dograditvi prodala več zasebnikom.