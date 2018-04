Za dve škropivi dosegli prepoved

Slovenj Gradec – Slovenjgraška civilna iniciativa (Civoz), ki zaradi skrbi za zdravje ljudi in škodljivih vplivov na okolje nasprotuje širjenju hmeljišč v bližino mesta, je doživela prvi večji uspeh. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na njihov pritisk preverila vseh 21 fitofarmacevtskih sredstev v hmeljarstvu in eno umaknila s trga, za eno, ki je bilo še v postopku, pa ni izdala dovoljenja.



A to ne pomeni, da so vse zahteve slovenjgraške civilne iniciative razumne. Povsem nerealna so pričakovanja predsednika Civoza Petra Metulja in njegovih somišljenikov, da bodo hmeljarji ustavili postavljanje novih hmeljišč, obstoječa pa umaknili 300 metrov od stanovanjskih objektov. Marjeta Bizjak z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: »Če bi upoštevali vse njihove zahteve, lahko začnemo razmišljati ne le o koncu hmeljarstva v Sloveniji, ampak tudi o koncu kmetijstva.«



Do pet metrov od hiš



Po pravilniku o rabi fitofarmacevtskih sredstev je minimalen odmik trajnih nasadov in hmeljišč od stanovanjskih objektov 20 metrov, Jernej Drofenik z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa pravi, da ga lahko pridelovalci tudi zmanjšajo, a ne na manj kot pet metrov. Za to razdaljo so izdelane tudi ocene tveganja. »Narejene so zelo natančno in za vsako snov posebej. Če jih uporabljamo po predpisih, niso rakotvorne ali kako drugače nevarne za zdravje,« pove Tanja Fatur z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. A kljub temu svetuje, naj se občani, da bi se izognili dodatnemu tveganju, v času škropljenja umaknejo v zaprte prostore, zelenjavne vrtove v bližini hmeljišč pa zaradi možnih zanosov fitofarmacevtskih sredstev pokrijejo. V času škropljenja odsvetuje tudi sprehajanje v bližini hmeljišč in izvajanje fizičnih aktivnosti v njihovi bližini.



Napovedovanje škropljenja



Irena Friškovec, specialistka za hmeljarstvo na Kmetijskem zavodu v Celju, hmeljarjem v Mislinjski dolini svetuje, naj po vzoru svojih kolegov pridelovalcev iz Savinjske doline dan vnaprej napovedo, kdaj bodo škropili in kakšno sredstvo bodo uporabili. Magda Rak Cizej z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo v Celju pravi, da hmeljarji škropijo nasade v povprečju petkrat na leto, največ šestkrat. Ker večino pridelka prodajo na tuje, kjer so izpostavljeni natančnim preverjanjem, si napak pri škropljenju ne morejo privoščiti.



Če bo slovenjgraška občina upoštevala zahteve Civoza in v spremembi občinskega prostorskega načrta določila odmike določenih vrst kultur na kmetijskih zemljiščih od stanovanjskih objektov, bo to prva občina v Sloveniji, ki se bo za to odločila.

Leon Ravnikar, vodja sektorja za urejanje kmetijskega prostora pri kmetijskem ministrstvu pove, da se za kaj takšnega ni odločila še nobena. In kako je s tem v tujini? Češka nima predpisanih odmikov, v Bolgariji velja tri metrski odmik za trajne nasade, v Franciji je odmik od pet do dvajset metrov (odvisno od rastline), v Nemčiji je dovolj, če so trajni nasadi oddaljeni tri metre od stanovanjskih objektov.

Strokovnjaki ne skrivajo, da do zanosa pri škropljenju prihaja, a da mora biti ta čim manjši. Glede omejitev pa ... Marjeta Bizjak, kmetijsko ministrstvo: "Kmet ima pravico, da sem sam odloči, kaj bo prideloval na svojih površinah".

Strokovnjake, ki bi pomirili spor med občani in hmeljarji, je v Slovenj Gradec povabil Koroški radio.