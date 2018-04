Za novo šolo zbrali 900 podpisov

Trebnje - V trebanjski občini je tamkajšnji občinski svetnik Gregor Kaplan zbral več kakor 900 podpisov, s čimer ljudje zahtevajo, da občina nemudoma pristopi h gradnji druge popolne devetletne osnovne šole. Peticijo bo jutri pred sejo sveta izročil županu Alojziju Kastelicu.

Ravnatelj trebanjske šole Rado Kostrevc peticijo sicer podpira, a hkrati opozarja, da šolskega prostora že zdaj primanjkuje. »Mi potrebujemo več prostora že danes in ne šele v neki oddaljeni prihodnosti,« je povedal Kostrevc in opozoril, da imajo v tem šolskem letu že tri dislocirane razrede, in da bo prostorska stiska jeseni še precej večja, saj bodo imeli pet oddelkov prvega razreda in štiri oddelke četrtega razreda, kar pomeni dva oddelka več kakor letos. Že v tem šolskem letu trije četrti razredi obiskujejo pouk v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo, saj v matični šoli prostora enostavno ni.

»Peticija v letu dvojnih volitev«

Župan Kastelic je za Delo povedal, da je občina dala izdelati statično presojo šole z namero, da jo nadzida, a se je izkazalo, da je projekt neizvedljiv, saj šola teže ne bi prenesla in bi se sesula. Kastelic pravi, da je realno pričakovati novo popolno devetletko z dozidavo k sedanji podružnični šoli v Dolenji Nemški vasi, ki bi bila nared do šolskega leta 2021/22 in bo predvidoma stala dobra dva milijona evrov. »Gre za dolgoročno rešitev štirih let,« pravi Kastelic in napoveduje, da bo treba do takrat prostorsko stisko v trebanjski matični osnovni šoli reševati z dislociranimi oddelki. Na vprašanje Dela, kako komentira peticijo je Kastelic odgovoril, da je zelo navdušen nad zavzetostjo pri izvedbi prepotrebnega šolskega projekta in hkrati opozoril, da se to dogaja v letu dvojnih volitev.

Matična osnovna šola poka po vseh šivih

Povečanje števila učencev se ni zgodilo čez noč, ampak je samo logična posledica povečanega števila rojstev otrok v preteklih letih. »Zaradi tega je bilo treba zgraditi nov vrtec, zato je nekako logično, da vsi ti otroci vstopajo tudi v šolo,« pravi Kostrevc. Občina ni namenila dovolj pozornosti temu problemu, ki bo pereč tudi v prihodnjih šolskih letih, opozarja član sveta zavoda OŠ in občinski svetnik Kaplan, ki je konec prejšnjega leta protestno bojkotiral sprejem dveletnega občinskega proračuna, saj v njem župan ni namenil niti centa za rešitev šolskih prostorskih težav. Pravi, da župana vse od leta 2009 opozarja, da je treba zagristi v investicijo, a so bila njegova opozorila doslej preslišana.

V trebanjski osnovni šoli gre za pereče prostorske težave, ki niso od včeraj. Zato so morali prilagoditi del skupnih prostorov za delo šolske svetovalne službe in za delo administracije. Z lesenimi stenami pregrajenih prostorih izvajajo svetovalno delo, dodatno strokovno pomoč za učence ter individualno in skupinsko pomoč, pravi Kostrevc. »Samo število učencev še ni tisto, ki najbolj prispeva k prostorski stiski, ampak dejstvo, da se za vse te omenjene skupine pouk odvija istočasno, da je za veliko novih dejavnosti potrebno zagotoviti tudi precej novih prostorov, da primanjkujejo tudi ustrezni prostori za drugačno delo z drugačnimi učenci, da ne omenjam tega, da razen nekaj manjših kabinetov učitelji nimajo niti svoje zbornice,« je povedal Kostrevc.