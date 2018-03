Za pohodništvo in turizem 4,3 milijona evrov

Pliberk/Mežica – Geopark Karavanke, čezmejni doživljajski prostor, ki združuje pet slovenskih in devet avstrijskih občin ob nekdanji meji, bo v prihodnjih treh letih s pomočjo 4,3 milijona evrov evropskih sredstev razvijal inovativne programe pohodništva in izletništva. V Črni na Koroškem bodo z denarjem zgradili adrenalinski park.



Geoparku Karavanke je na razpisu evropskega sklada za regionalni razvoj Interreg Slovenija-Avstrija uspelo s projektoma za pohodništvo NatureGame in NaKult. Vodilni partner prvega bo lastnik smučišča Peca Franz Skuk, drugega pa Geopark Karavanke. Na območje parka bosta projekta prinesla označene pohodne poti, nove interpretacijske in info točke, poskrbela za čezmejno mrežo planinskih vodnikov ter novi skupni produkt geoigre.