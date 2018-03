Za senzorno sobo zrela vsaj polovica učencev

V naših osnovnih šolah je redkost, na bizeljski so jo uredili med prvimi, saj imajo otroci pogoste težave s pozornostjo in potrebujejo prostor za umiritev.

Bizeljsko – »Imamo otroka, ki je imel izrazite čustvene težave. Vsak dražljaj ali sprememba rutine sta ga zmotila in odzval se je drugače od vrstnikov,« primer zahtevnega dela z mladimi predstavi Tadea Vahčič, učiteljica na bizeljski osnovni šoli, ki je postala ena prvih slovenskih s senzorno sobo. Kot pravi, se učenec v njej nauči sprejemati te dražljaje.

Specialna pedagoginja na šoli Saša Dernač v senzorni sobi dela z majhnimi skupinami otrok. Po njenih izkušnjah je potreba po senzornih sobah, ki so prisotne predvsem v zavodih, specializiranih za delo z mladimi s posebnimi potrebami, tudi v šolah izjemno velika: »Pri pouku opažamo precej več težav s slušno in vidno pozornostjo, prisotni so gibalni nemir, skromnejše besedišče, slabše gibalne ter vzdržljivostne sposobnosti.«