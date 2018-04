Za vodjo, ki si pomaga z youtubom, zahtevajo odstop

Novo mesto - Razmere na negovalnem oddelku novomeške bolnišnice so po komaj dveh mesecih delovanja močno zaostrene. Zaradi domnevne nestrokovnosti glavne sestre Brigite Muhič nekateri zdravniki pacientov na oddelek ne želijo več pošiljati. Strokovni direktor Milivoj Piletič je dejal, da gre za porodne težave, podobne drugim bolnišnicam.

Neustrezno vodenje dokumentacije pacientov, naročeno predpisovanje tablet v nočnem času, preden je znano jutranje počutje oskrbovancev, in neupoštevanje predlogov zaposlenih za lažjo organizacijo dela je nekaj dejavnikov, zaradi katerih so po komaj dveh mesecih trije že zaprosili za premestitev, so povedali zaposleni: »Zaradi preobremenjenosti delamo 12 ur skupaj, imamo veliko bolniških. Dve zaposleni sta na pomirjevalih, ena je doživela živčni zlom.«