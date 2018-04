Začetek konca Pomurskih lekarn?

Murska Sobota - Včerajšnji soglasno sprejet sklep murskosoboškega mestnega sveta, da naj župan Jevšek in mestna uprava do naslednje seje sveta proučita vse možnosti izvajanja lekarniške dejavnosti na območju mestne občine Murska Sobota, je morda začetek konca skupnega pomurskega javnega zavoda Pomurske lekarne.

S tem sklepom so namreč svetniki nakazali realno možnost, da bo občina izstopila iz Pomurskih lekarn in ustanovila nov, lasten javni zavod ali podelila koncesijo komu drugemu. Kot kaže, se je spor med občino in Pomurskimi lekarnami tako zaostril, da poti nazaj skoraj več ni.

Občina in župan Jevšek namreč vztrajajo pri stališču, da Pomurske lekarne in njihov direktor Ivan Zajc, ki ga na včerajšnjo sejo mestnega sveta kljub vabilu ni bilo, poslujejo nezakonito, saj zdravil ne nabavljajo preko javnih naročil. Po županovem prepričanju Ivan Zajc zato, ker nima soglasja občine za imenovanje, tudi ne more biti zakonit zastopnik zavoda ne v funkciji direktorja in ne vršilca direktorja. Takšnim stališčem navkljub je svet zavoda Ivana Zajca nedavno znova imenoval za vršilca dolžnosti direktorja in predlog za njegov vpis v register že poslal na sodišče, ni pa še znano, kako je ali bo sodišče reagiralo, saj je enkrat Zajca zaradi nezakonitega imenovanja za vršilca dolžnosti že moralo črtati iz registra.

Aleksander Jevšek je na seji opozoril, da spor dobiva že neprijetne razsežnosti, saj da mu je ena od farmacevtk v lekarni medtem, ko je kot občan in pacient dvigoval zdravila, začela razlagati, da glede Pomurskih lekarn nima prav. To je neprofesionalno, je dejal župan, in na tak način bomo izgubili zaupanje v lekarne. "Kot občan tega ne bom prenašal, kot župan pa tega ne bom dovolil!" je dejal.