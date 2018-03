Zagorska dobrodošlica Termitu  

Zagorje - Ko je moravški Termit lani širil proizvodnjo na matični lokaciji, ni računal, da bo povpraševanje tolikšno, da bodo morali po letu dni razmišljati o novi jedrarni. Novo jedrarno, ki naj bi že v prvem letu obratovanja ustvarila toliko prometa, na kolikor ocenjujejo investicijo vanjo, to je 3,4 milijona evrov, načrtujejo v Zagorju. Zagon je predviden marca 2019.

Anton Serianz, direktor Termita in prek večinskega, 72,9-odstotnega družbenika Holtermita tudi njegov solastnik, je projekt sinoči predstavil zagorskim svetnikom. Kakšnih 2500 kvadratnih metrov velik proizvodni objekt za izdelavo livarskih jeder po Croning postopku bo stal na skoraj dvakrat tolikšnem zemljišču v zagorski ekonomsko-poslovni coni Selo, v njem bo šestnajst jedrarskih strojev, družba, ki bo delovala kot samostojni profitni center, pa bo v treh izmenah zaposlovala od 50 do 60 delavcev. Približno dvajset tistih, ki iz Zagorja in okolice že zdaj dnevno migrirajo v Moravče, bodo prerazporedili v Zagorje. Novih zaposlitev bo okrog štirideset, Serianz je v treh letih v zagorskem PC napovedal 1,6-kratno povečanje prodaje: v 2022 naj bi ta dosegla 5,6 milijona evrov. Termit naj bi zaprosil tudi za državno pomoč za spodbujanje investicije v Zagorje.

Dvomov zaradi Termitove druge dejavnosti - predelave odpadkov, zaradi katere družba v domači Moravški dolini kljub 176 delovnim mestom ne uživa najboljšega slovesa, v Zagorju ni bilo slišati. Nasprotno: župan Matjaž Švagan je od občinskih svetnikov dobil poln mandat za nadaljnje dogovore, saj "se ne zgodi vsak dan, da pride investitor v občino".

Termit ima sicer rudarsko pravico za izkopavanje kremenčevega peska v Moravški dolini že skoraj šest desetletij, po obstoječem okoljskem dovoljenju pa sme letno obdelati dobrih 99.000 ton odpadkov in z njimi sanirati odprte peskokope. Ob sedanji tehnologiji zaloge peska zadoščajo za 60 let.

V Zagorju namerava Termit postaviti pametno tovarno, katere produkt bo namenjen večinoma izvozu na nemški, češki in italijanski trg. Livarska jedra že zdaj predstavljajo skoraj tri petine proizvodnje vseh Termitovih jeder, izvoz v Nemčijo pa bo letos prvič prehitel prodajo na domačem trgu.