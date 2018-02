Zakaj bi tekli v mestu, če lahko na Bovec maratonu

Prijave na tek na osem, 22- in klasično 42-kilometrsko preizkušno 15. septembra so že odprli. Predlani se je sicer na štartu pojavilo 1447 tekačev, lani pa 1195. »Želimo, da bi bili tekači in obiskovalci z vsega sveta. Lani so nas obiskali iz 23 držav, zato je tudi letos število prijav omejeno na največ 2.000 tekačev,« pravi predsednik organizacijskega odbora Vasja Vitez.

Bovec maraton ima najlepše trase za maratonski tek pri nas, saj je njegova posebnost, da ni še eden izmed mestnih tekov v gneči. Poleg tega je prvi rekreativni maraton v Sloveniji, potem ko je prvo izvedbo doživel 16. novembra leta 1980, a je trajal zgolj do leta 1985. Na koledarju prireditev se je nato znašel po 31 letih.

Trase tekov ostajajo enake kakor v lanskoletni izvedbi in predstavljajo naravoslovno raziskovanje in zgodovinsko odkrivanje. Spoznavanje vasi in zaselkov, prehodi z desnega na levi breg čez mostičke in brvi prek edinstvene smaragdne Soče, tek po nepoznanih poteh in stezah vse do Lepene, pa vzpon mimo golobarske žičnice in Kala Koritnice prek Kolovrata skoraj vse do trdnjave Kluže ter prečkanje Koritnice proti odrešilnemu cilju tekačev ne pušča ravnodušnih.

Prijavnina letos ostaja enaka - najzgodnejši bodo odšteli 25 evrov, zamudniki pa 40 evrov.

Zanimivost iz zgodovinskega poglavja Bovec maratona je, da so prireditelji tehnično plat novembrske izvedbe leta 1980 po naključju prepustili Smučarskemu klubu Kanin. Progo, na kateri se je pomerilo 38 tekačev, je namreč pokril sneg. Zatajilo pa ni le vreme, temveč tudi redarska služba, zato tekmovanje ni bilo regularno in rezultatov niso objavili.



Za prvega uradnega zmagovalca tako šteje eden naših najboljših ultramaratonskih tekačev Dušan Mravlje, ki je v Bovcu zmagal leto kasneje, ko so prvič tekli pod okriljem Maratona treh src. Radenci, Bovec in Kranj so zadnji skupni projekt izpeljali leta 1985, ko se je z bovškega placa pognalo več kot petsto tekačev, nato pa so na Bovškem tekaško dejavnost obudili šele leta 2002 pod vodstvom Vasje Viteza iz Tekaškega društva Bovec, ko so pripravili 1. Bovški tek.