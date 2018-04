Zakupnik v drevesnici zradiral drevesa

Celje – »Zdaj je vse v grozljivem stanju, zelo kruto so se znesli nad temi rastlinami,« razmere opisuje Irena Ašič, pobudnica za ohranitev drevesnice propadlega Vrtnarstva Celje kot drevesnega parka. V zadnjih dneh so drevesa v delu drevesnice posekali, občina s prstom kaže na zakupnika 3,5 hektara zemljišča, vendar noče povedati, kdo je to.



Ašičeva je za sečnjo dreves v nekdanji drevesnici izvedela povsem naključno: »Zdelo se mi je, da slišim žago. Ko sem prišla tja, pa je bilo že prepozno, drevesnica je bila po polovici že čisto posekana. Sečnja se je nadaljevala tudi včeraj, a jih je očitno nekdo obvestil, da so se pravočasno umaknili, da jih pri tem nihče ni zalotil.«