Zagorela cisterna, avtocesta Gabrk–Fernetiči zaprta proti Italiji

Na primorski avtocesti – med Danami in počivališčem Povir – so trčila štiri tovorna vozila, umrl je 38-letni voznik cisterne.

De. P., Ba. Pa., Ma. F.

Ljubljana – Na primorski avtocesti – med Gabrkom in Danami, približno 200 metrov pred cestninsko postajo Dane – so danes okoli 7.30 trčila štiri tovorna vozila, tri so zagorela. Voznik cisterne je umrl, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Avtocesta pa je bila v obe smeri zaprta.

Kot so pojasnili na PU Koper, je bila pred cestninsko postajo kolona tovornih vozil. Po dosedanjih ugotovitvah, je domnevni vzrok nesreče neprilagojena hitrost glede na gostoto prometa. 38-letni voznik cisterne iz Hrvaške se je zaletel v zadnji del tovornjaka, naloženega z žagovino, ta pa v prazen tovornjak pred seboj, ki se je zaletel še v četrti tovornjak pred seboj.

Ogenj se je s cisterne razširil na tovornjak z žagovino in na prazen tovornjak pred njim. Trije tovornjaki so zgoreli, v požaru kabine cisterne z nafto je umrl tudi voznik.

Preiskovalna sodnica je odredila izredni tehnični pregled vozila in sodno obdukcijo za 38-letnega državljana Hrvaške, ki je v nesreči umrl.

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je avtocesta med Gabrkom in Fernetiči zaprta med razcepoma Gabrk in Sežano v smeri proti Italiji.

