Polarni mraz, burja in snežni nanosi

Š. J., STA

Ljubljana - Slovenijo in tudi sosednje pokrajine je od severovzhoda dosegel zelo mrzel zrak. Predvidoma do četrtka bo zelo mrzlo, temperature se bodo spustile celo pod minus 15 stopinj Celzija, pod ničlo pa bodo ostajale tudi čez dan.

Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -5 do -9, po nižinah Primorske malo pod 0 stopinj Celzija. V torek bo na Primorskem občasno delno jasno, drugod pretežno oblačno. Veter bo postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -15 do -8, na Goriškem in ob morju okoli -5, najvišje dnevne od -4 do -9, po nižinah Primorske okoli 0 stopinj Celzija.

Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo do noči na torek ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro. V večjem delu Slovenije bo srednja dnevna temperatura pod -7 °C, kar je okoli 10 stopinj manj, kot je povprečje za ta čas. Občutek mraza bo še stopnjeval severovzhodni veter, na Primorskem pa močna burja.



Ptice naj bodo v teh dneh deležne vaše pomoči. Foto: Igor Modic/Delo

Predvidoma bo najhladneje v sredo s temperaturami tudi pod minus 15 stopinj Celzija, nato pa bo od četrtka dalje mraz popustil.



Podobno mrzlo je bilo nazadnje januarja lani, ob koncu februarja pa nazadnje leta 2005. Dolgoletni nizi uradnih meteoroloških meritev v Sloveniji namreč kažejo, da podobno mrzlo vreme v tem delu leta, ob prehodu iz meteorološke zime v meteorološko pomlad, nastopi nekajkrat na stoletje.



Burja ovira promet

Močan veter ovira promet ponekod v Pomurju ter na Gorenjskem in Primorskem. Na primorski avtocesti med Uncem in Senožečami veter dela snežne nanose in je vidljivost zato slabša. Na cestah Postojna-Razdrto in Postojna-Pivka so zaradi tega tudi zastoji. Na prometno-informacijskem centru priporočajo voznikom, naj vozijo z zmanjšano hitrostjo.

Na širšem območju Postojne pa tudi drugod po Sloveniji veter dela snežne nanose, vidljivost je slabša, zato je priporočljiva dodatna previdnost.



Zaradi burje je še vedno zaprta primorska avtocesta v predoru Kastelec proti Ljubljani. Za ves promet je obvoz po vzporedni cesti med Kastelcem in Kozino.



Aktualne razmere na slovenskih cestah lahko spremljate TUKAJ.



Zaradi močne burje je še vedno priprto koprsko pristanišče, tako da trenutno ni vplutij ali izplutij ladij. Po podatkih agencije za okolje so se v Istri sicer zbudili v za obmorske kraje neobičajno nizke temperature. Na letališču Portorož so tako namerili šest stopinj Celzija pod ničlo, poleg tega piha severovzhodnik s hitrostjo 29 kilometrov na uro, ki v sunkih doseže 50 kilometrov na uro.



Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Ob napovedanem zelo mrzlem vremenu se morajo pred vključitvijo v promet vozniki še bolje pripraviti kot sicer v zimskih razmerah in voziti še bolj previdno. Mraz in slabo vreme namreč posežeta v delovanje motorja in mehanike ter vplivata na vidljivost, so opozorili na AMZS. Posebno skrb v mrzlem vremenu velja nameniti stanju akumulatorja in tekočinam v avtomobilu.Na prihajajoče zelo nizke temperature se pripravljajo tudi zimske vzdrževalne službe po Sloveniji, ki bodo morale poseči po drugačnih posipnih materialih. Za temperature pod minus 22 stopinj Celzija se uporablja drobljenec. Tudi zimske službe voznike pozivajo k dodatni previdnosti in strpnosti v prometu.Sicer pa za vse, ki se v zelo mrzlem vremenu gibljejo na prostem, ni odveč opozorilo o previdnosti. V mrazu so bolj ranljivi majhni otroci, starejši in kronični bolniki. Posebno skrb velja nameniti tudi živalim.