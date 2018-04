Silijo jih v hitro delo, sledijo lahko usodne napake

Če zdravnik radiolog dela prehitro, lahko prezre (rakav) tumor in bolnik zato ni zdravljen pravi čas. Vrh radiološke stroke opozarja, da ponekod delajo prehitro. K temu jih silijo direktorji nekaterih bolnišnic in razmere v zasebnih ustanovah. Radiologi pozivajo k takojšnjemu sprejetju standardov in normativov.



V sobotnem Delu smo poročali o Ljubljančanu, ki je leta 2011 zaradi težav z očesom šel na preiskavo z magnetno resonanco (MR) v Medilab, kjer pa niso opazili tumorja na očesnem živcu, zato je dve leti pozneje ostal brez enega očesa, tumor pa se mu je v vmesnem času razširil tudi na drugo oko. Odgovoren je zdravnik, ki je izpisal izvid, bolnik je upravičen do odškodnine, je presodilo sodišče. Motiti se je človeško, a vendarle, kako pogosto se zgodijo take napake?



Manj časa, več napak



»Krajšanje časa slabša kakovost dela. Ob hitrejšem odčitavanju radioloških preiskav nastane 2,5-krat več napak kot pri normalnem odčitavanju,« je navedel ugotovitve raziskave, objavljene v vodilni strokovni reviji Journal of the American College of Radiology prof. dr. Dimitrij Kuhelj, predstojnik Kliničnega inštituta za radiologijo UKC Ljubljana. Število preiskav se v Sloveniji skokovito povečuje: v zadnjih desetih letih se je povečalo za 500 odstotkov. Število pregledanih pacientov sega v stotisoče. Leta 2016 je bilo z MR in CT (računalniški tomograf) v ambulantah opravljenih 172.641 preiskav, to je za petino več kot leto prej (142.974). Prišteti je treba še več deset tisoč preiskav z MR in CT pri hospitaliziranih bolnikih ter več sto tisoč preiskav z navadnim rentgenom in ultrazvokom. Število zdravnikov pa se ni prav nič povečalo, nasprotno: tako malo radiologov specialistov, kot jih je zaposlenih v bolnišnicah zdaj, jih ni bilo še nikoli v zadnjih dveh desetletjih. Odhajajo v tujino in na zasebno prakso.