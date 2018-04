»Zaradi hrupa v Luki se lahko komu utrga film«

Koper – »Če bo hrupa še naprej toliko, ne bo nič čudnega, če se bo še komu 'utrgalo', kot smo že doživeli v izolski bolnišnici in je prišlo do streljanja,« je na predstavitvi evropskega akcijskega načrta Supair za trajnostno naravnana pristanišča opozorila Koprčanka in naravovarstvenica z zavoda za varstvo narave Barbara Vidmar.



Koprčani zahtevajo odločno in hitro ukrepanje pri omejitvi hrupa iz pristanišča, uprava pa odgovarja, da ima pripravljenih 38 ukrepov in da je pripravljena prisluhniti ljudem.