Zaradi močnega vetra priprto koprsko pristanišče

L. Z., STA

Koper - Zaradi močnega vetra je Uprava RS za pomorstvo okoli 14.30 priprla koprsko pristanišče. Pristanišče bo priprto, vse dokler se veter ne umiri, so pojasnili v upravi. Po napovedih vremenoslovcev bo na Primorskem močno pihalo vse do ponedeljka dopoldne. Zaradi burje ponekod na Primorskem veljajo tudi omejitve v cestnem prometu.

Kot opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso), bodo do ponedeljka dopoldne na Primorskem na izpostavljenih mestih najmočnejši sunki burje dosegali do okoli 100 kilometrov na uro. Za jugozahod Slovenije je zato Arso za danes in za ponedeljek dopoldne izdal oranžno vremensko opozorilo.

Sicer pa so na upravi za pomorstvo pojasnili še, da se glede premikov ladij odločajo od primera do primera, ker so ladje različne. Glede na vremensko napoved bo pristanišče predvidoma priprto še nekaj časa, večjih težav pa za zdaj ni.

Zaradi močnega vetra že od dopoldneva veljajo tudi omejitve ponekod v cestnem prometu na Primorskem. Kot navaja prometno-informacijski center za državne ceste, je zaradi burje na hitri cesti Nanos-Nova Gorica med razcepom Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Na regionalni cesti Podnanos-Vipava velja prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike na cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Podplanina in Petrina, še navaja prometno-informacijski center.

Po podatkih policije je čakalna doba pri vstopu v Slovenijo za osebna vozila na mejnem prehodu Gruškovje 15 minut, na mejnem prehodu Obrežje pa pol ure.