Previdno tako v prometu kot pri hoji

Š. J., STA

Ljubljana – Sneženje, ki je v ponedeljek zvečer in ponoči zajelo državo, je povzročilo več nevšečnosti na slovenskih cestah.

Najhuje je na štajerski avtocesti, ki je bila danes zaprta že trikrat, nazadnje med izvozom in uvozom Celje zahod v smeri proti Mariboru. Tam so sicer posledice prometne nesreče že odstranili in cesto znova odprli za promet. Po podatkih prometnoinformacijskega centra je zastoj, ki je nastal zaradi zaprtja štajerske avtoceste med izvozom in uvozom Celje dolg še en kilometer.

Do težav prihaja tudi na drugih odsekih avtoceste. Zaradi prometne nesreče je med Trojanami in Vranskim v predoru Jasovnik trenutno zaprt prehitevalni pas v smeri proti Mariboru, pred cestninsko postajo Tepanje v smeri proti Ljubljani pa je šestkilometrski zastoj tovornih vozil.

Težave so tudi na nekaterih drugih cestah. Cesta Hajdina-Kidričevo-Majšperk je zaradi prometne nesreče zaprta pri Njivercah. Na cesti Celje-Zidani most-Krško zaradi zdrsa tovornega vozila pri Logu promet poteka izmenično enosmerno.

Zaradi zimskih razmer je sicer danes prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina, Babno Polje ter na cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič, cesta Zgornji Čačič-Osilnica pa je zaprta za ves promet.

Na Primorskem je ponekod med Uncem in Kozino možna poledica, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.

Razmere na slovenskih cestah lahko spremljate na tej povezavi.



Foto: Blaž Samec/Delo

Nadaljevanje dneva obeta znosnejše razmere



Po napovedi agencije za okolje bodo sicer padavine že dopoldne ponehale, le na zahodu se bodo občasno pojavljale še do večera. Temperature pa se bodo dvignile nad ledišče. Dopoldne bodo padavine večinoma ponehale, le na zahodu se bodo občasno pojavljale še do večera. V severovzhodni Sloveniji se bo popoldne oblačnost trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na vzhodu nekaj sončnega vremena, tam bo čez dan ponekod zapihal jugozahodnik. Drugod bo pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo občasno rahlo deževalo, popoldne in zvečer se bodo krajevne padavine, deloma plohe, širile proti vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju in na Goriškem okoli 5, najvišje dnevne od 3 do 8, ob morju in ponekod v vzhodnih krajih okoli 10 stopinj.



Vir: meteo.si

Glede na vremensko napoved in prehajanje snega v dež lahko danes pričakujemo več poškodovanih zaradi padca na ledu, so sporočili iz UKC Ljubljana. Zdravniki zato opozarjajo na previdnost tako v prometu kot pri hoji. V primeru lažjih poškodb gležnja in sklepa predlagajo presojo, ali je res nujen obisk urgence, saj lahko pomaga tudi lečeči zdravnik.

V kirurškem bloku ljubljanske urgence so od ponedeljka od 19. ure do danes zjutraj obravnavali 250 poškodovancev, od tega 18 smučarjev, 31 padlih na ledu in 10 poškodovanih v prometnih nesrečah. Na zdravljenje na kliniki so jih sprejeli 32.