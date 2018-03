Že jutri ponovno cestne zapore

Ljubljana - V naslednjih mesecih čakajo vse voznike po glavnih slovenskih cestah nove cestne zapore zaradi obnovitvenih del. Jutri po jutranji konici bodo Darsovi delavci začel postavljati zaporo na dolenjski avtocesti proti Obrežju, v naslednjih dneh bo sledila zapora vipavske hitre ceste pri Ajdovščini in že v ponedeljek zgodaj zjutraj (pred šesto uro) ponovno enostranska zapora Primorke na viaduktu Ravbarkomanda.

Na dolenjski avtocesti A2 načrtujejo preplastitev 7,1 kilometra avtoceste med Dobruško vasjo in Drnovim. Najprej bodo delali na polovici ceste proti Obrežju in se bo promet odvijal dvosmerno po drugi polovici ceste. To bo trajalo približno en mesec. Predvidoma 25. aprila pa se bodo gradbeni delavci preselili na drugo polovico in obnovili še enak odsek ceste v nasprotni smeri. Izvajalec del, ki naj bi bila zaključena do konca maja, je CGP Novo mesto, pogodbena vrednost znaša 7,2 milijona evrov (z DDV).

V soboto, 24. marca bodo predvidoma postavili zapore na vipavski hitri cesti na delih hitre ceste med Vipavo in Ajdovščino ter Ajdovščino in Selom v dolžini 7,7 kilometra v vsako smer. Obnovo bodo nadaljevali od tam, kjer so jo lani zaključili. Prva dva tedna bosta zaprta samo prehitevalna pasova, promet bo potekal po obeh polovicah hitre ceste le po voznih pasovih. Po celoviti obnovi bosta vozišči hitre ceste ločeni z betonsko varovalno ograjo, ki je varnejša od obstoječe jeklene. Izvajalca del sta Kolektor CPG Nova Gorica in CPK Koper, pogodbena vrednost znaša 15,1 milijona (z DDV). Rok izvedbe je 149 dni od uvedbe v delo, ki naj bi ga zaključili nekje sredi avgusta.



S prenovo viadukta bodo temeljito sanirali celotno konstrukcijo. Foto: Voranc Vogel/Delo

Obnova Ravbarkomande bo do septembra letos

Zaporo viadukta Ravbarkomanda pri Postojni bodo začeli postavljati že v nedeljo in to v smeri od Postojne proti Ljubljani (temu pravijo levi objekt viadukta, gledano iz ljubljanske smeri). Zapora bo dolga približno en kilometer (lani je bila kar šest), ves promet bo potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, s tem, da bodo pasovi za spoznanje (predvidoma za 25 centimetrov) širši od lanskih. Lani so namreč vozniki negodovali, da so začasni pasovi preozki. S prenovo viadukta bodo temeljito sanirali celotno konstrukcijo viadukta, zgradili nove hodnike in robne vence, zamenjali jekleno varnostno ograjo z betonsko, zamenjali sistem odvodnjavanja in predvsem razširili odstavni pas za en meter (z 2,5 na 3,5 metra). Tako bi lahko odstavni pas v primeru drugačne organiziranosti prometa služil kot tretji vozni pas.

Celotno rekonstrukcijo avtoceste med Uncem in Postojno ter rehabilitacijo viadukta izvajata Kolektro CPG Nova Gorica in CPK Koper, vrednost del z DDV pa je 28 milijonov evrov. Dokončali naj bi jih do septembra 2018, ko bodo nekaj sanacijskih del morali v krajšem času opraviti še na desnem objektu.