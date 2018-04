Žegnane vode v Mirni Peči ni zmanjkalo

Mirna Peč – Na današnji velikonočni ponedeljek se je v Mirni Peči pod cerkvijo sv. Kancijana zbralo več kakor 10.000 motoristov, ki so pred prihajajočo sezono prejeli božji blagoslov in tudi nasvet, naj bodo sila previdni, ko se bodo vozili po cestah v domovini in tujini.

Na največji krščanski praznik, ko življenje premaga smrt, je bilo v tem delu Dolenjske na jubilejnem 20 blagoslovu še posebej slovesno. Tolikšne množice dvokolesnikov, deklet in fantov v usnjenih oblačilih niso pričakovali niti organizatorji Moto klub Trebnje in Zveza moto klubov Slovenije.

Tamkajšnji župnik Janez Rihteršič, pomagal pa mu je njegov stanovski kolega Janez Šimenc, je s aspirgilom napolnjenim z blagoslovljeno vodo vneto škropil vse naokoli. Pri sveti maši sta motoristom oba zaželela vse dobro na njihovi poti. Pred slovesnim dogodkom je župnik Rihteršič zatrdil, da žegnane vode zagotovo ne bo zmanjkalo. In res je ni, čeprav je imel kar precej dela.

Pobudnik verske prireditve je bil leta 1999 prav župnik Šimenc, ki je takrat služboval v Mirni Peči in se ga s svojim motorjem vsako leto redno udeležuje. »Z blagoslovom prispevamo nekaj k dobremu vzdušju, k strpnosti in dobrim mislim. Rad pa tudi vidim svoje nekdanje farane,« je povedal Šimenc.

Ob tej priložnosti so se spomnili tudi mirnopeške rojake: pesnika Toneta Pavčka, glasbenika Lojzeta Slaka in Ludvika Stariča, enega najboljših dirkačev minulega stoletja imenovanega tudi leteči Kranjec.

Motoristi so prispeli iz vseh vetrov, med njimi je bil tudi znani litijski motorist in predsednik Moto kluba Vikingi iz Spodnjega Hotiča Žare Pavić, ki mu žegen veliko pomeni, saj ga noben pravi kristjan ne sme zamuditi. »Gre za ohranjanje tradicije, tako kakor praznovanje rojstnega dne, ko si drugi dan ob pogledu v denarnico malce slabe volje,« se je pošalil Pavić. Ljubljančanu Štefanu Sopku blagoslov veliko pomeni, saj se odpravlja na potovanje v Grčijo in prepričan je, da mu bo angel varuh zagotovo stal ob strani.

Neprilagojena hitrost

Ker Vsemogočni ne more preprečiti vseh storjenih napak motoristov na cestah, mu ob takih priložnostih priskočijo na pomoč policisti. Ti bodo tudi letos opravljali poostreni nadzor na cestah in hkrati z motorističnimi klubi organizirali preventivne akcije, kakršna je pred dnevi potekala v Novi Gorici.

Najpogostejši vzrok za prometne nesreče je še vedno neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil prednosti. Lani je po podatkih Generalne policijske uprave na slovenskih cestah umrlo 29 voznikov enoslednih motornih vozil, kar je pet smrtnih žrtev več kakor v letu 2016.

Vodja Sektorja prometne policije Ivan Kapun motoristom svetuje, da pred sezono temeljito pregledajo svoje motorno kolo, opravijo manjši servis in testirajo svoje vozne sposobnosti. Zelo pomembo je, da motoristi ne precenjujejo svojih sposobnosti, ter da hitrost in način vožnje prilagodijo prometnim razmeram.