Ženini in neveste oblegajo Bukovje

Poročni sejem organizira javni zavod Dravit Davograd. V dvorec Bukovje, ki spada med priljubljene poročne lokacije na Koroškem, so povabili ponudnike gostinskih in frizerskih storitev, prodajalce ženskih in moških poročnih oblačil, vinarje, slaščičarje, zlatarje, fotografe, snemalce in lastnike lepotnih salonov.

Ti so za obiskovalce pripravili sejemske popuste in nagradne igre. Na sejmu se letos prvič predstavljajo modne oblikovalke slovenjgraške dizajnerske trgovine PopUp, v okviru katere ustvarja tudi modna oblikovala Stanka Blatnik: "K nam prihajajo neveste, ki želijo biti drugačne, unikatne. Poroke še zdaleč niso vezane samo na pomlad in poletje. Imamo tudi veliko zimskih in jesenskih porok."

Po podatkih ministrstva za javno upravo, se je lani na Koroškem poročilo 209 parov. Največ, 63, na Ravnah na Koroškem, v Slovenj Gradcu so sklenili 57 zakonskih zvez, eno manj v Radljah ob Dravi, v Dravogradu pa se je poročilo 33 parov. Večina se jih je poročila ob sobotah v uradnih prostorih, namenjenih sklenitvi zakonske zveze, 16 parov pa si je večno ljubezen in zvestobo obljubilo kar med tednom.

Veliko bodočih zakoncev se želi poročiti na prostem. Lani je bilo takih parov največ v Slovenj Gradcu (16), sledijo Radlje ob Dravi (13 parov) in Dravograd (12 parov), najmanj pa se jih je za takšno poroko odločilo na Ravnah na Koroškem (7). Morda je ta podatek dokaz, da so bodoči zakonci izjemno navdušeni nad ambientom, ki ga za poroko ponuja ravenski grajski park. A za njim v ničemer ne zaostaja dvorec Bukovje, ki ponuja možnost poroke tako na prostem kot v notranjosti izjemno bogato opremljenega dvorca.

Poročni sejem v Bukovju bo odprt do 17. ure.