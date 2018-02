Od grozdnih pečk do nakupovalnega vozička

Kar 25 podjetniških idej je ptujski Manager klub dobil na lanskoletni natečaj za najboljše zamisli, ki bi prinesle ne le tržne ali storitvene novosti, ampak v perspektivi tudi nova delovna mesta in čim boljši zaslužek. Med vsemi dosedanjimi petimi razpisi je bil to najštevilčnejši odziv. In največ dela za stokovno komisijo, ki je izbirala najboljše zamisli v štirih kategorijah. Razvrstitve so razglasili na posebni prireditvi na Ptuju.

Med velikimi podjetji si je najvišjo oceno zaslužil postopek za stiskanje grafitnih prahov, ki so ga razvili v kidričevskem Talumu in ki v livarnah izboljšuje talino pred vlivanjem. Ptujsko podjetje Tenzor je razvilo poseben termoskener, ki odkriva pregrete dele vozila in tako prispeva k varnosti prometa in to je bila najboljša ideja iz malih in srednjih podjetij.

Med študentskimi je komisijo najbolj navdušila zamisel o pametnem nakupovalnem vozičku, ki bi s pomočjo posebnih algoritmov sledil kupcu, obenem pa mu na posebnem zaslonu prikazoval aktualne ugodnosti pri nakupovanju ali zabaval majhnega otroka v vozičku. Zasnovali so jo štirje dijaki ptujske Višje strokovne šole.

Med dijaškimi predlogi pa je bila zmagovalni recept treh dijakinj ptujske Biotehniške šole, kako bi iz odpadnih grozdnih pečk izdelovale olje za kozmetiko, zdravstvo in kulinariko.