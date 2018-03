Znanju kazen namesto podpore

Ljubljana - Zavod za šolstvo na začudenje strokovne javnosti, številnih staršev in učencev, v lanskem šolskem letu ni sofinanciral državnih tekmovanj iz kemije, logike, naravoslovja in matematike. Na izvedbo letošnjih tekmovanj to ne bo vplivalo, zatrjujejo organizatorji.

Tako radikalno, kot je »zavod zavozil letos, ni še nikdar v zadnjih treh letih, odkar vodi razpise,« razlaga Jožef Školč, glavni tajnik Zveze za tehnično kulturo Slovenije (Zotks). Z razpisi vsako leto zamuja, zato sredstva dobijo šele po izvedenih tekmovanjih, letos pa so ostali celo brez financiranja tekmovanj z nekajdesetletno tradicijo.

Organizatorja teh tekmovanj, Zotks ter društvo matematikov, fizikov in astronomov, sta za neuspeh na razpisu izvedela oktobra. Vse od takrat si v dialogu z njim in pristojnim ministrstvom za izobraževanje zavzemata za njihovo transparentno ravnanje in pošteno obravnavo vseh prijavljenih.

Na odločitev so se takoj pritožili, a še do danes niso prejeli pojasnil, zakaj je razplet tako zelo drugačen.