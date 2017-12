Zobobol ob nedeljah in praznikih

Ptuj – Če Slovenca v nedeljo zaboli zob, mora najprej pripraviti denarnico, šele potem kreniti proti dežurni zobozdravstveni službi, ki pa je morda tudi 80 kilometrov od kraja bivališča. Brezplačna dopoldanska sobotna in nedeljska dežurstva so organizirana v le desetih mestih. Prebivalci Spodnjega Podravja se pritožujejo, ker takšnega dežurstva ni tudi na Ptuju.



Metka Petek Uhan, direktorica Zdravstvenega doma Ptuj, pojasnjuje, da poskušajo vsako leto z zdravstveno zavarovalnico doseči plačilo nedeljske zobozdravstvene službe; tudi v program za prihodnje leto so vnesli to zahtevo. A na zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) vztrajajo, da imajo prebivalci Spodnjega Podravja storitev na voljo v Mariboru, tako kot jo imajo ljudje iz Trente v Novi Gorici. Še tako nujno nočno zdravljenje zoba je za zdravstveno blagajno nadstandard, zato ga ne plačuje. Čeprav zoboboli strokovno priznano spadajo med najhujše bolečine.

»V splošni dežurni ambulanti jim damo zdravilo za blaženje bolečin, da lažje počakajo do rednega delovnega časa svojega zobozdravnika,« potrjuje ptujsko prakso direktorica Zdravstvenega doma Ormož. Pri čemer obe direktorici delovni čas zobozdravnikov razporejata tako, da imajo ljudje na voljo dežurnega zobozdravnika vsaj v soboto dopoldne. »Pri nas so dežurni tudi koncesionarji, ki nad tem sicer niso navdušeni, a takšna je bila zahteva za podelitev njihovih koncesij,« razloži ormoška direktorica.