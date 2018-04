Župan toži svetnike, ti bi lahko njega

Ptuj – Župan Miran Senčar je vložil tožbo zoper občinski svet, ker je ta z dvakratnim glasovanjem od njega zahteval, da razveljavi razpis za obnovo mestne tržnice in v novem postavi takšne pogoje za izvajalce, da se bodo lahko prijavila tudi ptujska podjetja. Državna revizijska komisija je pritožbo enega od teh podjetij na razpisne pogoje zavrnila.



Župan je že 21. marca vložil na mariborski oddelek upravnega sodišča tožbo za odpravo sklepov (sprejetih 5. in potrjenih 19. februarja letos), potem pa 29. marca še predlog za začasno odredbo, po kateri mu sklepov občinskega sveta ne bi bilo treba izvršiti do pravnomočne odločbe sodišča. Občinski svet je za svojo zastopnico na sodišču izbral svetnico Heleno Neudauer (SDS), ki je poklicna odvetnica, in ta je povedala, da od včeraj teče sedemdnevni rok za izdajo ali zavrnitev začasne odredbe. »Odločitev revizijske komisije, da zavrne pritožbo izvajalca, na to nima nobenega vpliva,« je povedala Neudauerjeva. Svetnik Rajko Fajt (SDS) je ob tem dejal, da občina svetnikov z izidom revizije še ni seznanila, obvestila pa je javnost. »Zato se bomo o tem posvetovali šele jutri.«



Svetniki s svojim pravnim mnenjem



Skupina občinskih svetnikov je pri odvetniški hiši Brulc Gaberščik in partnerji pridobila strokovno mnenje, da je občinski svet z dvakratnim sprejetjem enakih sklepov župana obvezal, da jih izvede. »Zakon o lokalni samoupravi in občinski statut županu sicer dajeta podlago, da začne postopke pri upravnem sodišču v smislu presoje zakonitosti odločitve mestnega sveta, vendar začetek takšnega postopka ni vzrok, da župan zadrži izvajanje odločitve.« To pravno mnenje razkriva, da bi lahko torej tožili župana, so prepričani svetniki: »Ravnanje župana v nasprotju z odločitvami mestnega sveta oziroma njihovo neizvajanje pomeni nedopustno nezakonito, protipravno ravnanje, ki je glede na posledice takšnega ravnanja lahko podlaga za civilno in ali kazensko odgovornost župana.«



Znova prestavljen rok



Po šestih prestavitvah roka bi morali danes odpreti ponudbe izvajalcev za prenovo tržnice, a so to še enkrat prestavili – na 19. april. Državna revizijska komisija pa je zavrnila pritožbo na razpis ptujskega podjetja GP Project Ing, kar občini omogoča, da odpre ponudbe in izbere izvajalca. »Takšno odločitev komisije smo pričakovali, saj je Mestna občina Ptuj vse postopke izvedla zakonito, gospodarno in transparentno,« je odločitev komentiral župan Miran Senčar. »Obnova mestne tržnice je zahteven projekt, saj gre za tlakovanje ogromne površine. Zato je občina v razpisu postavila pričakovanja glede dosedanjih referenc ponudnikov.«



Preurejanju tržnice po sedanjih načrtih in že pridobljenem gradbenem dovoljenju se je odkrito uprlo več kot 4600 ljudi na ptujskem območju. Predvsem so branili sedem dreves cigarovcev, ki pa jih je župan kljub temu dal hitro podreti. Nasprotujejo tudi ceni 4,8 milijona evrov za preureditev in opozarjajo, da bi bilo treba upoštevati in ohraniti zgodovinske elemente sedanjega prostora, predvsem pa nočejo, da se tržni prostor spremeni v prireditvenega in to sredi starega mestnega jedra.