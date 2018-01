Župani v Dravski dolini sprti zaradi vode

Dravograd, Muta – »Namerno nasprotovanje Dravograda, Vuzenice in Podvelke, da bi na okoljsko ministrstvo oddali vlogo za spremembo projekta preskrbe z vodo v Dravski dolini, je absurdno in zavržno dejanje mojih županskih kolegov in kolegice,« pravi mutski župan Mirko Vošner. Napovedal je odškodninske tožbe in da bo o zapletu obvestil vse pristojne doma in v tujini.



Župani petih občin Dravske doline, ki z evropskimi sredstvi gradijo 50 milijonov evrov vreden vodovodni sistem za 17.500 prebivalcev, ne nasprotujejo spremembam projekta na Muti. A za soglasje, ki ga pričakujejo na ministrstvu, zahtevajo garancijo z mejnicami v vrednosti celotnega projekta. »Takšne zahteve ne moremo sprejeti. Zavarovanje bi se kvečjemu lahko glasilo na investicijsko vrednost predlagane spremembe, to je okoli 450.000 evrov, kot smo tudi sami predlagali,« pravi Vošner. Župani so tako zaostrili retoriko od decembra lani, ko so bili spremembe sicer pripravljeni podpreti, a le, če bodo na Muti prevzeli vse morebitne dodatne stroške. Franjo Golob, župan Vuzenice: »Če je res, kar trdi Vošner, da ne bo podražil projekta, potem ne vidim razlogov, da našega sklepa ne more sprejeti.« Marijana Cigala, županja Dravograda, vodilne občine v projektu: »Na ministrstvu za okolje in prostor so nam spremembe odsvetovali. Muti smo predlagali, naj jih plača sama iz svojega proračuna. Skrbi nas, da bi morali zaradi njihovih sprememb upočasniti dela, podražiti projekt ali celo vračati denar.«



Država ne plačuje izvajalcev



Na ministrstvu za okolje in prostor so povedali, da bodo lahko šele po prejemu predloga preverili, ali so spremembe projekta skladne z merili za izvajanje evropske kohezijske politike. Če se bo pri obravnavi vloge izkazalo, da so neizvedljive in problematične, lahko Muta vlogo umakne. Na vprašanje, zakaj v Dravogradu vloge ne oddajo na ministrstvo, Marko Verčnik z občinske uprave odgovarja: »Če bi jo dobili, bi jo lahko pogledali in poslali naprej. Pa je nimamo.«



A brez sprememb vloge, ki so jo menda že jeseni z Mute poslali v Dravograd v elektronski obliki, nikakor ne bo šlo. V projektu manjka sistem čiščenja vode, ocenjen na 2,5 milijona evrov. Naložba pa ima tudi finančne težave, saj država od avgusta lani ni plačala izvajalcev del. Dolg znaša okoli tri milijone evrov.



Gradnja kilometer dolgega odseka vodovoda, ki bi Muti omogočil koriščenje hribovskih virov pitne vode, med njimi tudi vodnega vira na ozemlju Avstrije, je župane tako sprla, da so včeraj o njej govorili na dveh ločenih novinarskih konferencah.