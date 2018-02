Februarski Super 50!

Gojmir Lešnjak je človek, ki se pozdravlja z vsemi po vrsti, preprosto zato, ker ga vsi po vrsti poznamo. Kakopak, Gojc je od vseh nas, od tabornikov in gasilcev, košarkarjev in hokejistov. No, mogoče ga kdo vseeno ne mara, partizana. On pa ne mara, da se ga moti med kosilom. Legenda pač.

Telo se je sposobno očistiti samo, nič pa ne bo škodilo, če mu pri tem pomagamo. A če imamo v sebi preveč strupov, je po drugi strani zastrašujoče, da naj zaradi različnih razlogov več kot dve milijardi ljudi ne bi imelo dovolj železa v organizmu.

Več desetletij je Janez Sušnik delal na pomembnih položajih v podjetjih, potem pa stopil v politiko in vodil državni svet. Pred dobrim letom je prevzel upokojenske vajeti. »Pogosto me starejši ljudje sprašujejo, ali bodo pokojnine letos kaj višje, ko poslušajo razne razprave o tem,« pravi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije.

Pozimi v avstrijski Heiligenblut prihajajo smučarji, poleti alpinisti, vse leto pa romarji zaradi stekleničke domnevno svete krvi. Za nameček se pod smučmi skrivajo smaragdi in zlato. No, pozimi greste lahko tudi v fitnes, pod streho ali v mestih na prostem.

Z vizualnim umetnikom Karlom Voukom iz Podjune smo se pred njegovim 60. rojstnim dnem pogovarjali o tem, kako je biti Slovenec na drugi strani mejne črte ter kako uresničuje projekte, s katerimi se povezuje tudi z matično domovino.

O olimpijsklih igrah nič, o kruhu pa veliko. In roséju.