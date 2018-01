Novo leto, nov Super 50

Jutri dodatno banje v Delu in Slovenskih novicah

V mlinu se vse izve, o mlinarstvu pa od 85-letnega Vladimirja Korošca iz Zabovcev pri Ptuju, dobitnika priznanja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za najstarejšega obrtnika. Ki pravi, da je najpomembnejše, da je stranka zadovoljna, tako veš, da imaš tudi kakovost.

Ste med prazniki grešili tako s hrano kot s pijačo, se bojite, ker smo sredi prehladov in na vrata trka gripa? Eden od načinov, kako se izogniti tegobam zime, je zdrav način življenja, gibanje, pa ne v dvoranah, na prostem.

Če si ne predstavljate morja brez palm in agav, ste vabljeni na potep po Bolgariji, če ste pozabili, kakšna je bila še pred kratkim fotografija, analogna, se sprehodimo skozi opus fotografa Tihomirja Pinterja.

Tone Partljič je uknjižil ljudi iz Maribora, ljudi izza imen in letnic, ljudi, ki niso veliki ali majhni, take so le zgodbe o njih.

Kitajci so ponoreli za vinom, kot se spodobi, rdečim, mi pa bomo peli hvalnico ajdi, ker nismo poeti, s kuhalnico. Pa ugotovili, da je v poplavi bolj ali manj modernih stalnica mamina kuhinja.