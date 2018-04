Supr 50 vas pozdravlja!

V akciji izbire super zaposlenih v naših domovih za starejše predstaljamo poklice v teh ustanovah, v tokratni številki vlogo socialnega dela in prehranskih delavcev.

Med ljudmi zrelih let je malo takšnih, ki še niso potrebovali pomoči fizioterapevtov, izboljšanje njihovega dela ima velik družbeni pomen. Pri tem ima pomembno vlogo Združenje fizioterapevtov Slovenije, ki mu predseduje Gabrijela Starc. Prepričana, da z gibanjem odganjamo bolezni. In sama najlepši zgled. Tokratna legenda.

Ljudje že od nekdaj s priložnostnimi obredi, navadami in običaji izražajo radost, veselje, uspehe in zadovoljstvo z druženjem ob bogato obloženi mizi in žlahtni kapljici. Na vsakem koraku je možnost za skušnjave – mastno in slastno zadovoljstvo, užitek na kredit, račun pride pozneje ...

Za normalno delovanje potrebujemo tudi vitamine,prav vse, od prvega do zadnjega. K zadostnemu vnosu vitaminov najlaže pripomoremo s pestro in uravnoteženo prehrano.

Božidar Tabaj, zamejski Slovenec iz Štandreža pri Gorici, se tudi z gledališko igro bori za obstoj slovenskega jezika onstran meje. Natalija Plalnic pa je posebnica, ki je ne morete zgrešiti. Velja za mamo Pirana.

Seveda nismo pozabili na šparglje.