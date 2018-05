Živel Super 50!

Jutri dodatno branje v Delu in Slovenskih novicah

V prihodnji številki bomo objavili izbrance akcije Super zaposleni (v domovih starejših), v tej predstavljamo še poklice delovni terapevt, fizioterapevt ter zdravstvena nega in oskrba.

Iz Vesne Vuk Godina, pogoste povzročiteljice moralne panike v celotnem političnem razponu na južni strani Karavank, smo poskušali izvrtati, kaj naj bi pametna ženska naredila, da bi se počutila srečnejšo in zadovoljnejšo.

Ste vedeli, da je bila Agatha Christie, avtorica večnih kriminalnih zgodb, sama v središču dogajanja, ki je razburkalo vso Anglijo? Je izginila, so jo umorili, so se vsi spraševali. Nak, umaknila se je, strtega srca zaradi nezvestobe prvega moža.

Če ste mislili, da je mena neprijetnost, prihranjena moškim, ste se motili. O andropavzi torej.

Milan Petek Levokov ima za seboj 41 samostojnih knjižnih izdaj in 13 elektronskih knjig. A niti ena zgodba ne prihaja iz okolja, kjer dela. Sodnik je.

Hlače so že dolgo samoumevne, simbol možatosti in moči pa so že od 3. stoletja našega štetja.

