Koliko stane prenova doma?

Prenova doma je velik korak. Pomeni, da si želimo sprememb in smo pripravljeni nanje. Pot do njih pa je dolga, saj nam vzame veliko energije, časa in denarja. Zato je pomembno, da natančno vemo, kaj želimo ter kako bomo to dosegli. Sprejmete izziv?

Ne upirajte se klicu na pomoč

Mnogi ste verjetno prepričani, da boste vse zmogli sami, a za kar najbolj nemoten potek postopka prenove in v izogib oviram in zagatam je priporočljivo, da vam pri tem pomagajo strokovnjaki. Ne glede na to, da vas bo tudi pomoč nekaj stala, boste videli, da denarja, zapravljenega zanjo, na koncu nikakor ne boste obžalovali. Prvo, kar morate storiti, je, da temeljito razmislite o svojih željah in finančnih zmožnostih ter se o njih pogovorite z osebami, s katerimi si delite bivalno površino. Kompromis je še kako pomemben. Arhitekt vam nato lahko svetuje pri izbiri pohištva, izvajalci del pa bodo poskrbeli za izvedbo in nadzor obnove. Kdo pa vam bo svetoval pri financah?

Kako v najkrajšem času do kredita?

Jasno je, da stroška obnovitvenih del najverjetneje ne boste uspeli poravnati v enem kosu. Pri jemanju kredita pa se pogosto zatakne, saj na odobritev dolgo čakamo; ni pa nujno, da jo dočakamo. Situacijo vam bodo olajšali pri Addiko bank, katere svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri kredita. Za prenovo doma ponujajo HIP kredit v višini do 7000 evrov in ga odplačujete do 60 mesecev; že od 20 evrov na mesec. Zanj vam ni treba biti njihova stranka. Za obstoječe in nove komitente Addiko bank pa je na voljo tudi Express kredit v višini do 35.000 evrov. Zahtevek lahko izpolnite kar v domačem naslanjaču. Potrebujete le osebni dokument in povezavo na internet. Višino kredita in zneska, ki ste ga zmožni odplačevati na mesec, izberete v spletnem kalkulatorju. Obe ponudbi veljata tudi za zaposlene za določen čas.