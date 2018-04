Prihajajo prve točke sobivamo

Ljubljana – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo v prihodnjih tednih skupaj s partnerji projekta Sobivamo odprlo 11 info točk v vseh mestnih občinah v Sloveniji. Prva info točka bo odprta že 5. aprila v Kopru, naslednji dan, 6. aprila pa v Mariboru.



Točke sobivamo bodo zastavljene kot trajna infrastruktura, namenjena starejšim, ki si želijo informacij o možnostih kakovostnejšega bivanja, saj bodo na enem mestu ponujale tovrstne informacije, sporočajo z MOP.

Po akciji projekta Sobivamo, ki je potekala več mesecev po 11 slovenskih mestnih občinah, se je še bolj utrdilo zavedanje, da so starejši poleg mladih skupina, ki potrebuje celostne rešitve in drugačen pristop k postavljanju primernega bivalnega okolja.

»Starost je lahko »druga mladost«, vendar se moramo z njo ukvarjati, tako da lahko še pravi čas sprejmemo prave odločitve. In se o starosti in njenih izzivih tudi odkrito pogovarjati, je povedala Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor.

Info točke bodo poleg spletne strani in družbenih omrežij trajna infrastruktura, ki bo starejšim omogočala pridobivanje dodatnih informacij o možnostih sobivanja, zagotavljanja prijaznejšega bivalnega okolja ali vzpostavljanja sobivalnih skupnosti, napoveduje Vesna Dragan, vodja sektorja za stanovanja MOP.

Predvidoma štirikrat na leto bodo na info točki navzoči tudi predstavniki projekta Sobivamo z MOP in partnerji ter prisluhnili starejšim, jim osebno predstavili možnosti in rešitve ali prenesli njihove predloge v prihodnje sistemske rešitve.