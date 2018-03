Zakaj bi morali sesati vsak dan?

Navajeni smo, da vsak dan očistimo kuhinjo, odnesemo smeti, pobrišemo mizo. Očistimo torej tisto, kar vidimo. Kako pa je s sesanjem? Sesamo dovolj pogosto? Živimo v dovolj čistem zraku?



Na Zemljo dnevno pade 60 ton prahu



Ste vedeli, da na Zemljo vsak dan prileti 60 ton prašnih delcev iz vesolja? Iz Sahare pa vsake štiri sekunde "krene" za en vagon prahu. Ves ta prah pride tudi v naše domove in pristane na pohištvu, na tleh, na naših copatih, kavčih in v posteljah. Vsebuje različne stvari, od odmrle kože, zemlje, delce insektov, do vlaken iz oblačil. Raziskave kažejo, da na dan zaužijemo od 50 do 100 mg prahu. Redkeje kot sesamo, več prahu zaužijemo.

Vdihavanje delcev prahu lahko povzroči težave z dihali



Poleg prahu nam v naših domovih družbo delajo tudi pršice, ki lahko povzročajo številne zdravstvene zaplete, kot so težave z dihali in s kožo. Te težave so lahko še bolj izrazite pri tistih, ki imajo alergijo na pršice. Vsakodnevno sesanje je v tem primeru pravzaprav nuja, saj prispeva k občutno boljšemu počutju in k zmanjšanju tovrstnih težav, vdihavanje zraka, polnega prahu, pa je nezdravo tudi za tiste, ki alergije na pršice nimajo.



Dlje kot delci ostanejo na preprogi, težje jih odstranimo



Delci prahu in ostankov hrane, ki jih ne posesamo takoj, tonejo vse globlje v vlakna preproge. Delce namreč vsakič znova pohodimo in dnevno dodajamo še delce, ki se držijo podplatov copat ali nogavic. Če s sesanjem odlašamo, jih je vse težje odstraniti, in zateči se moramo h globinskemu čiščenju, kar običajno predstavlja dodaten strošek.



Kako pogosto torej sesati?



Strokovnjaki za čiščenje prostorov pravijo, da je treba sesati tolikokrat tedensko, kolikor oseb v gospodinjstvu uporablja določen prostor. Če imamo majhne otroke ali hišne ljubljenčke, je priporočljivo sesati vsak dan, to še posebej velja za bivalne prostore.

Kako si lahko sesanje olajšamo?



Ker je sesanje zamudno, za marsikoga pa tudi fizično naporno, so nam pri zagotavljanju čistega zraka še v posebno pomoč vakuumski robotski sesalniki iRobot Roomba. Vse delo namreč opravijo sami in ker gre za robote, lahko neutrudno, enako temeljito in brez pritoževanja sesajo tudi večkrat na dan. Njihova prednost je tudi v tem, da prahu pri sesanju ne dvigujejo. Posesajo tudi prah iz zraka, s čimer se dodatno zmanjša še količina prahu na policah. Vam pa ostane čas, ki ga lahko preživite po svoje. V čistem in zdravem zraku.



Najsodobnejši robotski sesalniki, kot je iRobot Roomba 980, temeljito očistijo tudi kote, se samodejno vključijo po programu, ki ga nastavimo, in se po opravljenem delu sami vrnejo v bazo. Ker so povezani z internetom, jih lahko vključimo odkoderkoli in sledimo njihovemu delu. Skoraj tako kot bi imeli osebnega hišnega pomočnika.