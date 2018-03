»Kontroverzni psihiater? To je bedarija!«

Ob deseti obletnici smrti enega najbolj znanih slovenskih psihiatrov dr. Janeza Ruglja (17. julij 1929 - 15. februar 2008) je znova oživel spomin na dvoje: njegove besede, ki so v javnosti tako odmevale, da jih mestoma še vedno znamo ponoviti, in njegovo delo, zaradi katerega so mnogi alkoholiki in drugi zasvojenci na novo zaživeli. Sogovorniki se strinjajo, da je bil pogosto napačno razumljen in še pogosteje napačno interpretiran.

Eden najbolj trdnih branikov dela Janeza Ruglja je gotovo njegov sin Samo Rugelj, založnik in publicist. Zdi se, da se še zlasti odločno odzove na poizvedovanje novinarjev. »Ali ste prebrali Pot samouresničevanja?« je vprašanje, ki ga postavi. Njegov odziv, ki na prvi pogled zveni arogantno, je pričakovan, kajti prav novinarji brez ustreznega predznanja so znali, kakor pravi, iz Janeza Ruglja pogosto izleči ravno tisto, kar so hoteli. In na dodatna vprašanja o nekaterih temah, kot so nedorasli moški, ženske, ki izbirajo napačne oplojevalce, ali homoseksualci kot suha veja družbe, je znal dati precej nabrite odgovore, ki so mejili na sovražni govor, a so se dobro brali in precej odmevali. »Marsikaj je izrekel na pol v šali, na pol zares. Ko so na teh mestih še malo podrezali, so nastale nekatere izjave, ki so z današnjega vidika neprimerne in diskriminatorne.« Najbolj ga moti, ker so iz izjav sklepali na celoten kontekst in njegove besede enačili z njegovim delom.