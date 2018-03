Četrtkov namig za kosilo: Korenčkova solata s sončničnimi semeni

Sestavine:

5 večjih korenčkov

2 pesti sončničnih semen (približno 100 g)

sol, poper

(bučno) olje, kis ali sok pol limone

Priprava:

Korenčke očistimo in grobo naribamo v solatno skledo. Dodamo sončnična semena. Solimo, popramo. Solato okisamo z oljem, kisom ali sokom limone in začinimo z baziliko. Dobro premešamo, in če imamo čas, pustimo 15 minut v hladilniku, da se okusi okrepijo. Ponudimo po prežganki ob pečenih perutničkah ali piščančjih kračah in kuskusu.

Različica: Med korenje naribajte manjšo nadzemno kolerabico. Za bolj hranljivo različico vmešajte kocke avokada, fižol, mogoče bi veljalo kdaj poskusiti s tunino iz pločevinke ...

Naredimo vnaprej: Lahko. Vendar ne več kot dan prej.

Nasvet: To je otročje lahek recept za res okusno solato, ki je mojim otrokom najljubša in jo znajo pripraviti sami brez moje pomoči. In, ja, to je solata, ki jo pojedo brez prigovarjanja.



