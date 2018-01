Četrtkov namig za kosilo: Solata iz sveže repe, korenja, zelene

Sestavine:

manjša sveža repa

gomolj zelene

3 rdeči korenčki

3 rumeni korenčki

1-2 pesti bučnih semen

bučno olje, limonov sok ali kis, sol

2 žlici kisle smetane ali smetanovega namaza



Priprava



Vso zelenjavo očistimo in narežemo na kocke. Stresemo v lonec, prilijemo do polovice zelenjave vode, jo rahlo solimo in pristavimo. Ko zavre, kuhamo 5 minut, da se zelenjava zmehča, a še ostane čvrsta na ugriz. Kuhano precedimo, zelenjavo pa stresemo v solatno skledo, da se ohladi. Bučna semena grobo sesekljamo in dodamo ohlajeni zelenjavi. Posebej pripravimo polivko, in sicer zmešamo bučno olje, sok limone, malo kisle smetane, po potrebi pa še nekaj žlic vode. S polivko prelijemo zelenjavo, dobro premešamo in pustimo pokrito na hladnem 10-15 minut, da se okusi povežejo in okrepijo. Solato ponudimo po špinačni juhi s kruhom in popečenim filejem lososa.



Nasvet: Če solate kaj ostane, jo pospravite v posodico za malico ali večerjo ob kosu kruha za naslednji dan.

Različica: Bučno olje in bučna semena so tu zaradi okusa in hrustljavosti. Brez težav oboje izpustite, olje pa nadomestite s kakim blagim (oljčnim). Je repa že sama po sebi dovolj pikantna.

Ali ste vedeli: Sveža repa v vlažni kleti kmalu požene mlade poganjke z listi, ki jim pravimo repne cime. Rahlo grenke in pikantne, a silno hranljivo bogate so te cime, vi pa srečni pridelovalci. Če vam okus ugaja, jih hitro narežite v solato.

