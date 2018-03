Čokoladna pravljica, fer tudi do okolja in pridelovalcev

Izbrane vrste čokolad HOFERjevih blagovnih znamk so narejene v lastni tovarni čokolade v avstrijskem mestu Sattledt, kjer so v več kot tri desetletja dolgi tradiciji izoblikovali širok nabor okusov.

Čokolade, proizvedene v lastni tovarni



Podjetje HOFER izbrane vrste svojih čokolad že več kot 30 let proizvaja v lastni tovarni čokolade v Sattledtu, kar omogoča popoln nadzor nad kakovostjo in oblikovanjem priljubljenih okusov, ki so v zadnjih enajstih letih prepričali tudi slovenske kupce.





Pester izbor za vsak okus



V široki paleti okusov še tako zahtevni ljubitelji čokolade najdejo kaj zase. Navdušenci nad temno čokolado lahko izbirajo med čokoladami z velikim deležem kakava iz različnih koncev sveta, okus HOFERjeve mlečne čokolade pa potrjuje tudi prvo mesto v kategoriji lastnih blagovnih znamk na senzoričnem preverjanju Gusto.

Fer tudi do pridelovalcev



Čokolada je narejena iz plodov kakavovca - do 10 metrov visokega drevesa, ki raste v tropskem pasu. Kar 70 odstotkov vsega kakava je pridelanega na območju zahodne Afrike, pridelujejo pa ga tudi v Aziji in Latinski Ameriki. HOFER posveča posebno pozornost oblikovanju pravičnih delovnih razmer za pridelovalke in pridelovalce, zato so izbrane čokolade lastnih blagovnih znamk Choceur, Moser Roth in Bella opremljene s certifikatom UTZ za trajnostno pridelavo kakava.



Majhni simboli velikega pomena



Certifikat UTZ dobavitelje podpira pri pridelavi, ki je usmerjena v prihodnost ter prijazna do okolja in ljudi skozi celotno dobavno verigo - od plantaž do polic. Nekatere izmed izdelkov spremlja tudi oznaka Fairtrade, ki zagotavlja, da so bile čokolade proizvedene po načelih pravične trgovine.