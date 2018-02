Kuhinja spomina

V kulinarični Španiji povsem pri vrhu očitno ne gre brez sorodniških zavez in združb: Katalonec Ferran Adrià, Salvador Dalí sodobne kuhinje, in njegov brat Albert sta s svojimi koncepti pred leti tako rekoč spremenila svet kuhanja, mednarodna kuharska zvezdnika sta oče in hči, baskovska mojstra Juan Mari Arzak in Elena Arzak, v Gironi v restavraciji El Celler de Can Roca so si svetovno slavo prikuhali, pritočili in pripekli chef Joan Roca, brat sommelier Josep in brat slaščičarski mojster Jordi.

Nič drugače ni v Madridu, kamor so svojo restavracijo Coque iz Humanesa lanskega avgusta preselili »los tres hermanos Sandoval«, bratje