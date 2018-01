Najbolj inovativna slovenska živila leta 2018

Glavni kriterij izbora je bila ugodna hranilna sestava, pomembni so bili tudi poreklo surovin, okoljski vpliv in senzorična ocena.

Letošnji prejemniki nagrad za najbolj inovativna živila, ki jih podeljuje Inštitut za nutricionistiko, so pecivo kalčko (Spar Slovenija), konopljin toast (Žito), ajdove testenine s pšeničnimi kalčki (Moleum), bio jogurt z aronijo (mlekarna Krepko), bio zelenjavni sok iz rdeče pese (Presad), linija vod Zala z okusi brez sladkorja (Pivovarna Laško Union) in zlata tatarska ajdova kaša (Rangus). Posebna nagrada za inovativnost pa je bila podeljena mlekarni Planika za spodbujanje lokalne pridelave in predelave živil.

Nagrade za najbolj inovativna živila je Inštitut za nutricionistiko podelil četrto leto, osnovna cilja nekomercialnega projekta pa sta ozaveščati potrošnike, da bi lažje prepoznali nova, izboljšana živila, in spodbujati gospodarstvo pri razvoju živil, predvsem takšnih z ugodnejšo hranilno sestavo. Projekt sofinancira ministrstvo za zdravje v okviru programa varovanja in krepitve zdravja.

K sodelovanju na razpisu so bili povabljeni tako potrošniki kot proizvajalci živil v Sloveniji, zadnji so na razpis lahko posredovali po en predlog. Glavni kriterij vrednotenja inovativnosti prijavljenih živil je bila njihova hranilna vrednost, ki je morala biti za zdravje čim bolj ugodna. »Da bi se izognili subjektivnemu ocenjevanju prehranske sestave, smo tudi pri letošnjem izboru uporabili uveljavljeni model za profiliranje živil. Gre za posebno znanstveno metodo, ki glede na sestavo posameznemu živilu pripiše oceno, na podlagi katere ga lahko razvrstimo med manj oziroma bolj zdrava,« je pojasnila doc. dr. Anita Kušar z Inštituta za nutricionistiko.

Od skupaj prejetih 62 predlaganih živil je dve tretjini izdelkov doseglo ugodno oceno za prehransko sestavo in šlo v nadaljnjo obravnavo, kjer so bili poleg dosežene ocene profiliranja upoštevani še drugi vidiki inovativnosti, vključno s poreklom surovin, okoljskim vplivom in senzorično oceno. »Čeprav vsako leto obravnavamo manj živil, ki jih je treba zaradi manj ugodne sestave iz izbora izločiti, je še vedno precej priložnosti za izboljšave, npr. z vidika zmanjševanja vsebnosti soli v pekovskih izdelkih ter sladkorjev v brezalkoholnih pijačah in mlečnih izdelkih. Vsekakor pa rezultati izbora kažejo, da se slovenski proizvajalci živil trudijo potrošniku ponuditi izboljšana in kakovostna živila,« je povedal prof. dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko.

Strokovna skupina na inštitutu je izbrala sedem živil, ki so v svojih kategorijah izstopala.

Utemeljitve izbora

Nagrado za inovativnost v skupini nepredpakiranih pekovskih izdelkov so dobile žemljice kalčko, obogatene s hrustljavimi nakaljenimi ajdovimi, lanenimi in pšeničnimi semeni ter kosmiči pšeničnih kalčkov. Kljub temu da so pripravljene iz bele moke, so zaradi dodanih semen bogat vir prehranskih vlaknin in vir beljakovin. Odlikuje jih tudi znižana vsebnost soli v primerjavi z običajnimi kruhi.

Nagrado za inovativnost v skupini predpakiranih pekovskih izdelkov je dobil. Dodane so mu konopljine beljakovine, zaradi posebnega postopka izdelave in uporabe kislega testa pa ga odlikuje tudi izredna svežina. Tehnološka posebnost izdelka je, da ne vsebuje konzervansov, saj proizvajalec trajnost toasta zagotavlja s pasterizacijo, je izbor utemeljila strokovna žirija.

V kategoriji testenin so nagrado za inovativnost dobile. »Testenine so prijetnega in polnega okusa. Izdelane so iz ajdove moke in razmaščenih pšeničnih kalčkov, zaradi česar jih odlikuje višja vsebnost beljakovin. Poudariti je treba tudi trajnostno proizvodnjo živila, saj so uporabljeni visoko hranljivi razmaščeni pšenični kalčki stranski proizvod pri proizvodnji olja pšeničnih kalčkov, ki je tako koristno uporabljen.«

je zmagal v kategoriji mlečnih izdelkov. Kot je utemeljila žirija, izdelek odlikuje odličen okus in svežina aronije. Proizveden je iz mleka s slovenskim poreklom. »S svojo prehransko sestavo pa dokazuje, da tudi sadni jogurti lahko vsebujejo zmerno količino sladkorja in so zato lahko dobra izbira.«

V skupini sokov je bila nagrada podeljena. »Medtem ko so številni sokovi na tržišču izdelani iz koncentratov, gre v tem primeru za sveže stisnjen in fermentiran sok, ki ga zato odlikuje posebej svež in rahlo kiselkast okus. Kozarec takšnega zelenjavnega soka predstavlja popestritev običajne prehrane,« je zapisala žirija.

V skupini pijač je kot najbolj inovativno prepoznala linijo izdelkov vode. »Linija združuje pijače, izdelane na osnovi izvirske vode, ki jim je za osvežilen okus dodan le kanček sadnega soka. Gre za pijače različnih okusov brez energijske vrednosti, ki ne vsebujejo niti dodanega sladkorja niti sladil, zaradi česar so lahko odlična izbira za vsak dan.«

je dobila priznanje v kategoriji živil brez glutena. Izdelek ima »prijeten aromatičen in značilen rahlo grenak okus. Gre za hranljivo živilo, ki ga odlikujejo tudi flavonoidi. Zrnje tatarske ajde je pridelano in predelano v Sloveniji. Zaradi debelih in trdih lusk ter drobnih zrn je proizvodnja kaše tatarske ajde tehnološko zahtevna, proizvajalec pa z ustrezno tehnologijo in nadzorom zagotavlja tudi, da med proizvodnjo ni kontaminacije z glutenom. Živilo je zato primerno tudi za posameznike s celiakijo. Tatarsko ajdovo kašo lahko uporabimo kot prilogo ali samostojno jed, iz nje pa lahko pripravimo tudi zelo okusen čaj,« je utemeljila strokovna komisija.